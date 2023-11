Cenne menu z Titanica już sprzedane. Padła ogromna kwota

O nietypowej aukcji informowaliśmy już kilka dni temu. Odbyła się w sobotę 10 listopada. To właśnie podczas niej w brytyjskim domu aukcyjnym Henry Aldridge and Son Ltd sprzedano kartę dań podawaną w restauracji statku. Znalazły się na niej m.in. ostrygi, wołowina, jagnięcina i kaczka krzyżówka. Teraz wiadomo, że kosztowała 84 tys. funtów, czyli ok. 425 tys. złotych.

Menu z Titanica warte fortunę. Po co tyle wydawać?

Niektórzy zapytają, czy to nie szaleństwo wydawać 425 tys. złotych za jeden papierowy przedmiot. Oczywiście dla przeciętnego obywatele Europy to szokująca decyzja, jednak sprzedażą zainteresowani byli głównie światowi o bogaci biznesmeni. Wspomniana karta dań uchodziła za cenną, bowiem prawdopodobnie jest jedynym ocalałym egzemplarz tego typu. To prawdziwa gratka dla kolekcjonerów oraz wyjątkowa inwestycja.

Zdjęcie wspomnianego menu można było zobaczyć przed licytacją na Twitterze. Udostępniono je na m.in. profilu @SparshSrivast14 i trzeba przyznać, że robiło ogromne wrażenie. Karta była lekko zabrudzona i posiadała ślady użytkowania – niektóre litery wyglądały na wyraźnie rozmazane. Zobaczyć można było na niej też logo linii żeglugowej White Star Line, która była właścicielem Titanica. Relikt sprzedano za więcej, niż zakładano – szacowana była cena około 350 tys. złotych.

Historia karty dań jest bardzo długa i ciekawa. Wiele wskazuje na to, że znaleźli ją w albumie fotograficznym z lat 60. XX w. córka i zięć zmarłego historyka Lena Stephensona.

Co z pozostałymi przedmiotami z Titanica?

Na aukcji w Wielkiej Brytanii znalazło się nie tylko wspomniane menu, ale też inne przedmioty, które cudem ocalały na zatopionym Titanicu. Te również kosztowały sporo. Przykładowo szwajcarski zegarek kieszonkowy należący do jednego z pasażerów drugiej klasy kosztował kupca 97 tys. funtów, a koc pokładowy ze wzorem tartanu dla pasażerów pierwszej klasy, używany podczas akcji ratunkowej został sprzedany za 96 tys. funtów.

Choć Titanic zatonął 15 kwietnia 1912, czyli 111 lat temu, to jego historia do dziś wzbudza wiele emocji. Był to ówcześnie największy statek pasażerski na świecie, a w wyniku katastrofy zginęło na nim ponad 1500 z ponad 2200 pasażerów i członków załogi.

