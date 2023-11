Gang Mocniaków w Biedronce. To ostatni moment na zdobycie naklejek

Gang Mocniaków dostępny był w Biedronce od końca sierpnia tego roku. Przez ostatnie miesiące klienci mogli zbierać specjalne naklejki i wymieniać je na maskotki lub książeczki z nowymi bohaterami akcji. Tym razem byli to Dynia Dorotka, Krem Krzyś, Napój Norbert, Chleb Henio, Jajko Julek, Oranżada Ola, Woda Werka, Awokado Adaś, Banan, Bene, Rogalik Radzio oraz Parówka Patrycja. To ostatni moment na zebranie wymaganych znaczków.

Gang Mocniaków. Ostatni moment, by zdobyć naklejki

Biedronka dała czas klientom na zbieranie naklejek na Mocniaki do soboty 18 listopada. To oznacza, że można je zbierać jeszcze tylko w tym tygodniu. Jeden znaczek dostaje się za każde 69 zł, tak naprawdę podczas jednych zakupów można ich jednak zdobyć o wiele więcej. Wystarczy m.in. kupić warzywo lub owoc, artykuł promocyjny, rozwiązać quiz czy użyć karty Moja. Biedronka. Maksymalnie za jedne zakupy można dostać 60 naklejek.

Osoby, którym nie uda się zdobyć 60 naklejek wymienialnych na darmowego Mocniaka, mogą go kupić w niższej cenie – 24,99 zł – jeśli posiadają 30 naklejek. Regularna cena zabawki to 49,99 zł. Jeśli zostaną wam dodatkowe naklejki, możecie je wykorzystać m.in. na książeczki – za 15 znaczków przysługuje książka Gang Mocniaków gratis.

Odbiór Mocniaków w Biedronce trwa dłużej

Choć zbieranie naklejek na Mocniaki kończy się 18 listopada, to same zabawki i książki można odbierać po tym terminie. Trzeba jednak pamiętać, że im szybciej skorzystamy, tym wybór produktów może być większy. Maskotki będą wydawane do 2 grudnia. Biedronka dopuszcza jednak, że akcja może się przedłużyć w zależności od zapełnienia magazynów.

Czy Biedronka przewiduje specjalne promocje tuż przed końcem akcji z Gangiem Mocniaków? Tego nie wiadomo, natomiast o wszelkich szybkich akcjach będziemy informować na bieżąco. Ostatnio przez kilka dni sieć rozdawała naklejki podwójnie. Warto sprawdzać regularnie, które produkty należą do oferty "Mocny wybór" lub oznaczane są w gazetkach promocyjnych hasłem "Kup i zyskaj extra naklejki". Wtedy nawet na ostatni moment może nam się zdobyć wymaganą pulę znaczków i Mocniaka. Macie już swojego?

