Spróbowałam Burgera Rywala z Max Premium Burgers. Pobiją Burgera Drwala?

MAX Premium Burgers to restauracja znana Polakom coraz lepiej. Choć wciąż nie jest u nas tak popularna jak wspomniany McDonald's czy Burger King, to tak naprawdę jest gigantem, który w robieniu burgerów zamierza stać się najlepszy na świecie. To najstarsza szwedzka sieć restauracji serwująca tego typu kanapki i na rynku istnieje od 1968 roku. W swojej ofercie ma wiele ciekawych produktów wytrawnych, a także napoje i desery. Marka nieustannie stara się zaskakiwać klientów nowościami. Dziś miałam okazję poznać jedną z nich. Burger Rywala to niezwykłe zaskoczenie.

Premiera w MAX Premium Burgers. Oto Burger Rywala

15 listopada w restauracji MAX Premium Burgers w warszawskiej galerii Arkadia odbyła się premiera jesienno-zimowej nowości. Data nie jest przypadkowa, bowiem tego samego dnia swoje nowe menu przedstawił klientom też McDonald's. To właśnie od dziś, dostępne są tam wszystkie warianty Burgera Drwala.

Szwedzki gigant MAX Premium Burgers przygotował swoją odpowiedź na kultowego Drwala i zaprezentował własne podobne kanapki. Nowość nosi nazwę Burger Rywala i dostępna jest w trzech wariantach – Burger Rywala Beeef, Burger Rywala Beef'n' Bacon oraz Burger Rywala Plant Beef. Podczas premierowej wizyty w lokalu, miałam okazję spróbować produktu z wołowiną i bekonem. Robi on wrażenie. Nie tylko świetnie wygląda, ale też smakuje. Co wchodzi w skład nowości?

Klasyczny Burger Rywala to nic innego jak autorska bułka Frisco, panierowany ser mozzarella, 130 g soczystej wołowiny, sałata, cebula oraz dwa sosy – BBQ oraz autorski lingonberry ze szwedzkiej borówki. Jest też wersja z bekonem oraz wege, w której znajdziemy dwa kotlety roślinne Plant Beef o wadze 90 g. Ceny samych kanapek zaczynają się od 23,95 zł, zaś zestawów od 31,95 zł.

Burger Rywala lepszy niż Drwal z McDonald's?

–Zrobiliśmy to lepiej! – podkreślał podczas premierowego spotkania właściciel MAX Premium Burgers. – Chciałem stworzyć coś podobnego do kultowej kanapki z McDonald's natomiast coś o wiele lepszego. Postawiliśmy na jakość, by jak najbardziej zadowolić polskich klientów. Widźmy na tym rynku duży potencjał – podkreślał CEO MAX Premium Burgers Richard Bergfors.

Nowość od MAX Premium Burgers to coś dla wszystkich miłośników Burgera Drwala szukających czegoś więcej. Warto przyjść, porównać smaki i zdecydować, które bardziej przypadną wam do gustu. Ja jestem zachwycona faworytem i na pewno wrócę po więcej. Wariant jest bardzo ciekawy, ale mimo wszystko inny niż propozycja McDonald's. Rywala uznałabym za zdrowszą wersję o lepszej jakości. Moim zdaniem jest opcja też bardziej pikantna, natomiast jej ser zdecydowanie uznaję za łagodniejszy w smaku. Całość nie wydaje się tak sucha i zapychająca jak opcja amerykańskiego konkurenta, jest za to sycąca, a wszystkie dodatki wydają się odpowiednio skomponowane i wyważone.

Spotkanie premierowe w MAX Premium Burgers pełnie niespodzianek

Spotkanie w warszawskim MAX Premium Burgers, podczas którego po raz pierwszy zaprezentowano nowość zostało poprowadzone przez CEO MAX Premium Burgers, Richarda Bergforsa, ale na miejscu pojawił się również Henric Bystrom, czyli Head of Communications w MAX, odpowiedzialny za komunikację marki w aż 4 krajach, w tym m.in. Polskę.

–Od ponad 50 lat nasza misja pozostaje niezmienna – serwować najsmaczniejsze burgery z najwyższej jakości składników. Chcieliśmy dać Polakom jeszcze większy wybór i podnieść poziom konkurencji w zakresie smaku, tak właśnie powstał Rywal. Sos na bazie szwedzkiej borówki i dipu BBQ to nasza specjalność i mamy nadzieję, że skradnie serca nowych fanów MAX. Tworząc nowe opcje w menu, nieustannie poszukujemy najlepszych produktów do naszych niemal 200 restauracji na różnych rynkach. W przypadku Rywala borówka pochodzi ze Szwecji, a wołowina jest prosto z Polski – zapowiadał Jonas Mårtensson, szef kuchni MAX Burgers.

Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, że MAX Premium Burgers zamierza wygryźć się w konkurencję i m.in. dlatego wprowadza na polski rynek specjalną nowość. Czy będzie to najsmaczniejszy burger tej jesieni? To ocenią klienci. Przedstawiciele biznesu nie mają jednak złudzeń, że tak właśnie jest.

Warto dodać, że nowość to seria limitowana dostępna wyłącznie dla polskich konsumentów we wszystkich restauracjach sieci w naszym kraju. Nad recepturą nowego burgera pracował szef kuchni MAX Premium Burgers, Jonas Mårtensson, który w przeszłości był kucharzem na szwedzkim Dworze Królewskim. Opcja zniknie z menu prawdopodobnie jeszcze przed wiosną, czy wróci, będzie zależało od tegorocznego wyniku sprzedaży i zainteresowania konsumentów.

Czytaj też:

Nowe ceny Burgera Drwala. Ma być jeszcze drożej niż rok temuCzytaj też:

Wyjątkowa promocja w McDonald's. Big Mac z frytkami za 15 zł