Służył 12 lat i nic nie dostanie? Walczą o emeryturę dla konia

W mediach coraz głośniej robi się o koniu Blue Baker, który 12 lat służył w śląskiej policji. Teraz jego opiekun chciałby otrzymywać co miesiąc pieniądze, które trzeba wydać na utrzymanie zwierzęcia. To jest już starsze i schorowane. Specjalna emerytura rozwiązałaby wiele problemów.

Walczą o emeryturę dla konia. Ktoś wciąż odmawia wypłaty

O nieudolnych próbach uzyskania emerytury dla konia poinformował m.in.TVN24. Okazuje się, że Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach odmówiła wypłaty pieniędzy dla konia, bo ten należy do związku zawodowego. Czy to wystarczający powód, by odmówić zwierzęciu emerytury? Policjanci ze śląska uważają, że nie.

Okazuje się, że koń emeryt brał udział w wielu rutynowych patrolach policyjnych oraz zabezpieczał mecze piłkarskie. To oczywiście nie wszystko, bowiem wykorzystywano go jeszcze do innych czynności służbowych. Do częstochowskiej policji trafił w roku 2011, dziś nastał jednak moment na odpoczynek, który powinien być godny. Bez odpowiednich funduszy trudno zatroszczyć się o komfort i bezpieczeństwo zwierzęcia, zwłaszcza że mowa tu o wymagającym gatunku.

Co będzie z pieniędzmi dla konia? Sprawa ma trafić do sądu

Jak podawał wczoraj TVN24 BiS sprawa związana z emeryturą dla konia trafić ma do sądu, który rozstrzygnie, co zrobić, by ten otrzymał fundusze. Od mundurowych dziennikarze dowiedzieli się, ze ci nie zamierzają się poddać i odpuścić. Na ten moment komendy wojewódzkiej mało obchodzi dalszy los zwierzęcia. Redakcji TVN odpisała, że niestety na podstawie obowiązujących, niejasnych przepisów i luki prawnej, nie można przydzielić tego świadczenia i jeśli się zmienią przepisy, to wtedy je przydzielą – zdradził Arkadiusz Kobiela z Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KMP Częstochowa.

Na ten moment do sądu wystąpiono o opinię prawną. Wynika z niej, że to związkowcy mają rację i że przepisy należy interpretować na rzecz Blue Bakera. Opiekunowie konia chcą nie tylko świadczenia, ale także zwrotu kosztów, jakie od momentu wycofania zwierzęcia ze służby ponoszą sami.

