Microsoft Teams z nową funkcją. AI posprząta twój pokój

Microsoft Teams to popularne narzędzie, które umożliwia prowadzenie konferencji wideo i audio. Pozwala też wymieniać wiadomości na czacie czy przesyłać pliki. Znane jest głównie studentom i pracownikom wielu korporacji. Właściciele tego tupu narzędzi starają się robić wszystko, by je ulepszać. Czy tak będzie tym razem? Nowa opcja coraz bliżej.

Zmiany w Microsoft Teams. Łatwiejsze telekonferencje

Nowa funkcja w Microsoft Teams wejdzie w życie na początku 2024 roku. Będzie można m.in. dekorować swoje tło i wykorzystać sztuczną inteligencję. AI pomoże m.in. ubarwić kolory tła w czasie rzeczywistym w trakcie trwania rozmowy i posprzątać rozrzucone przedmioty w pokoju. Jak to możliwe?

Sztuczna inteligencja na dobre wkradła się w nasze życie i jest dostępna w wielu jego płaszczyznach. Pozwala m.in. imitować nasz naturalny głos czy tworzyć nowe zdjęcia z naszym wizerunkiem. To, że AI zostało wykorzystane przez Microsoft Teams, nie powinno nikogo dziwić, w końcu to dowód na to, że twórcy podążają za trendami.

Nowe Microsoft Teams. Zadziała w ten sposób

Nowa funkcja wykorzystująca AI w Microsoft Teams ma nazywać się Copilot będzie działać w bardzo prosty sposób. By polecenie zadziałało, wystarczy jeden ruch. Przedmioty na półkach będą mogły zmieniać się w świąteczne ozdoby czy wakacyjne drobiazgi. Ponadto zostaną ułożone w równy sposób.

Zmiany w Microsoft Teams sprawią, że rozmowy z innymi będą jeszcze przyjemniejsze. Odczujemy to nie tylko sami, ale również wszystkie osoby uczestniczące w wideokonferencjach. Korzystanie z zastępczego tła w czasie rozmów może pomóc nie rozpraszać rozmówców, a ponadto zapewnia prywatność. Wszystko w oprogramowaniu przypomina filtry rzeczywistości rozszerzonej, przypominające rozwiązania np. ze Snapchata.

Poza opcją Copilot zostanie poprawiona również jakość rozmów i zostaje wprowadzona funkcja izolacji dźwięku. Program będzie rozpoznawał głos rozmówcy i wytłumi inne dźwięki w tle. Dzięki nowości uczestnicy wideo spotkania będą mogli cieszyć się czytelną rozmową. Ma wytłumić nawet gwar w kawiarni.

twitterCzytaj też:

Wyciekło 38 TB danych Microsoftu. Wystarczył jeden błądCzytaj też:

Nowy office w twojej firmie – co zawiera Microsoft 365 Business Standard?