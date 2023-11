Lidlomix 700 zł taniej z okazji Black Week. Promocja potrwa tylko dwa dni

Myślałeś o zakupie profesjonalnego robota kuchennego? Ten w okresie świątecznym może być potrzebny wyjątkowo bardzo. Wie o tym Lidl i z tej okazji już teraz zapowiada wielkie Black Week pełne obniżek. Tylko 24 i 25 listopada słynnego Lidlomixa otrzymamy o 700 zł taniej.

Black Week w Lidlu. Promocyjna cena Lidlomixa

Lidlomix z Lidla, czyli robot Monsieur Cuisine, to urządzenie, o którym marzy wielu Polaków. Niestety przed zakupem często powstrzymuje nas wysoka cena, w końcu chodzi o wydanie co najmniej dwóch tysięcy. Urządzenie z dyskontu jest konkurentem i zamiennikiem o wiele droższego Thermomixa. Wielu znawców tego typu sprzętów od lat porównuje te opcje i wyróżnia ich wady oraz zalety.

Niebawem Lidmolix będzie kosztował o wiele mniej niż zwykle. Zamiast płacić za niego 2499 zł, wydamy tylko 1799 zł. To aż 700 zł mniej. Sieć podkreśla, że to najtaniej w historii i zaznacza, że wszystko z okazji nadchodzącego Black Week związanego ze znanym wszystkim Czarnym Piątkiem. Zakupu będzie można dokonać zarówno online jak i stacjonarnie. By otrzymać rabat, trzeba aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus.

To oferuje Lidlomix. Niższa cena, te same możliwości

To, że cena Monsieur Cuisine z Lidla będzie niższa, nie oznacza, że dostaniemy robota niższej jakości. Lidlomix o mocy 1200 W jest wielofunkcyjny i nowoczesny. Posiada m.in. funkcję Wi-Fi, kolorowy wyświetlacz i zapewnia pomoc w przygotowaniu tysięcy potraw. Możemy gotować na parze, podgrzewać wodę, zagniatać, ubijać, fermentować, sikać, ważyć, gotować, smażyć, miksować, rozdrabniać, czyścić wszystko automatycznie, dzielić równe porcje, robić listy zakupów i zapisywać notatki.

Kupując urządzenie, otrzymujemy 3-letnią gwarancję oraz dostęp do specjalnej instrukcji i przepisów w aplikacji. Z robotem w wirtualny sposób pomaga zapoznać się Kinga Paruzel, twórczyni kulinarna i ambasadorka Lidla.

Warto dodać, że Black Week w Lidlu zaczyna się już 20 listopada i od tego dnia w promocji znajdziemy wiele innych urządzeń. Nawet o 70 proc. przecenione zostaną maszynki do strzyżenia, oczyszczacze skóry, gofrownice czy zastawy porcelanowe. Wiele urządzeń elektronicznych będzie też tańsze o 50 proc. Ponadto zniżki obejmą sprzęty do majsterkowania firmy Parkside.

