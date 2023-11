Black Friday i Black Weeks już w Empiku. Produkty tańsze nawet o 39 proc.

Empik to znana sieć handlowa, która całkiem niedawno obchodziła swoje 75. urodziny. Z tej okazji można było liczyć na wiele atrakcji i ofert promocyjnych. Teraz przed nami walki dzień, czyli Black Friday, który wypada 24 listopada. Z tej okazji sklep już wcześniej organizuje tzw. Black Weeks. To okazja do zaoszczędzenia gotówki.

Black Weeks w Empiku. Można zaoszczędzić

Klienci mogą wykorzystać Black Weeks m.in. do tego, by w promocyjnych cenach kupić świąteczne prezenty dla bliskich. Teraz Empik przecenia produkty nawet o 39 proc. Na liście znajdziemy książki, płyty, ale też elektronikę, zabawki czy gry. Przykładowo specjalnie z okazji zbliżającego się Czarnego Piątku załapiemy się na rabat – 20 proc. na artykuły do kuchni i jadalni.

Empik w ramach Black Weeks oferuje też 2 książki za 40 lub 50 zł. Na liście są m.in. takie tytuły jak „Venom” Aleksandry Kondraciuk, „Zwykła przyzwoitość” Wojciecha Chmielarza, „Wielka ucieczka” Roberta Harrisa czy „Pozwól mi wrócić” Paris B.A.

Empik przecenia w ramach Black Week. Są dzienne okazje

Z okazji Black Weeks w Empiku warto wypatrywać m.in. jednodniowych okazji. Przykładowo 17 listopada w piątek aż 60 zł zaoszczędzimy na lampce biurkowej czarnej marki RAIBO. Kosztuje 69,99 zł, zamiast 129,99 zł. Kolejnego dnia na liście znajdzie się prawdopodobnie coś zupełnie innego. Sieć podkreśla, że liczba artykułów objętych zniżką zawsze jest ograniczona.

W tygodniach najlepszych promocji nawet o 39 proc. taniej kupimy m.in. zegarek Smartwatch Action Garett różowy lub czarny. Kosztuje 139,99 zł, zamiast 229,99 zł. Aż o 31 proc. mniej zapłacimy za kawiarkę Bialetti New Venus 4tz – kosztuje 99 zł zamiast 144,99 zł. 18 proc. tańsze są słuchawki bezprzewodowe nauszne firmy JBL, a konsola Sony Play Station 5 Blue Ray dostępna jest o 25 proc. taniej.

Podobnymi zniżkami objęto tysiące innych artykułów. W Empiku znajdziemy setki rodzajów klocków Lego, gier planszowych czy multimediów. Przeceny dotyczą też artykułów dla zwierząt, telefonów, czytników e-book, małych i dużych sprzętów AGD oraz perfum i kosmetyków.

