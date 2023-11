Tani tusz do rzęs w Hebe. Z okazji Black Week aż o 46 zł taniej

Hebe sprzedaje kultowy tusz do rzęs w niewiarygodnie niskiej cenie. Za mniej niż 20 zł otrzymamy produkt wart prawie 65 zł. Jak to możliwe? To dzięki Black Week.

Już w tym tygodniu obchodzimy słynny Czarny Piątek. Święto wypada 24 listopada i zwiastuje szereg promocji w wielu znanych sklepach. Hebe jest zaangażowane w akcję już od dawna i co tydzień oferuje ciekawe rabaty. Tym razem warto sięgnąć m.in. po tusz do rzęs za jedyne 18,99 zł. Tani tusz do rzęs w Hebe. To świetna promocja Szukasz taniego i dobrego tuszu do rzęs? Teraz dzięki promocji w Hebe można taki otrzymać bez większego wysiłku. Sieć drogerii przeceniła produkt marki Gosh z serii #Lashme z efektem 3d o pojemności 8 ml. Zwykle kosztuje on aż 64,99 zł. Tym razem cena jest o 46 zł niższa. O zniżce dowiedzieliśmy się, przeglądając stronę internetową Hebe. Produkt dostępny jest zarówno stacjonarnie jak i online. Można go m.in. zamówić przez internet i odebrać osobiście – 21 listopada wciąż wyświetla się jako dostępny. Przeceniony wariant od Gosh promowany jest jako produkt dający efekt wydłużenia, podkręcenia i wzmacniania objętości rzęs. Formuła tuszu wzbogacona jest o składniki pielęgnacyjne, a silikonowa szczoteczka ma być bardzo wygodna i elastyczna. Promocje w Hebe w ramach Black Week. Jest tego więcej Wspomniany tusz do rzęs to niejedyny produkt w Hebe, który można dostać teraz wyjątkowo tanio. W ramach Black Week sieć drogerii oferuje m.in. – 80 proc. zniżki na drugi produkt przy wyborze takich marek jak NYX, Dermika, Eveline i L’Oréal. A także – 60 proc. zniżki na drugi produkt przy wyborze marek Inglot, Paese, Yope i Resibo. Ponadto artykuły od Maybelline, Nacomi, Lirene i Gosh otrzymamy za złotówkę – pod warunkiem że wybierzemy dwa kosmetyki. To drugi dostaniemy prawie za darmo. Hity cenowe znajdziemy też na działach takich marek jak Vitammy, Revlon, Remington i Olaplex. W Hebe nie brakuje też produktów dla miłośników i poszukiwaczy świątecznych akcentów. Sieć już teraz przecenia praktycznie wszystkie kalendarze adwentowe, które można kupić od 79,99 zł – mowa o zestawie od Yankee Candle Home Inspiration, gdzie znajdziemy różne rodzaje świeczek zapachowych. Czytaj też:

