Najlepsze lokaty na sześć miesięcy. Tu warto zdeponować wolne środki

Niedawno pisaliśmy, że najkorzystniejsze oferty lokat dotyczą zdeponowania pieniędzy na 3 miesiące. A jak jest w przypadku lokat na nieco dłuższy okres, bo pół roku? Nowi klienci oraz osoby wpłacające nowe środki mają z czego wybierać.

Lokaty na 6 miesięcy

Najlepszą ofertę dla nowych klientów ma NestBank. Trzeba założyć konto, przekierować wynagrodzenie w kwocie co najmniej 2 tys. zł na ROR oraz wykonać minimum 3 transakcje miesięcznie – oraz wyrazić zgody marketingowe. Można wtedy sięgnąć po Nest Lokatę Witaj na 7,10 proc.

Na minimalnie niższe oprocentowanie mogą liczyć nowi klienci Citi Handlowego, którzy założą konto Citigold w ofercie „30 lat bankowości prywatnej w Polsce. Lokata 7” zaakceptują regulamin oferty i zapewnią saldo dzienne w wysokości min. 450 000 zł. Ten ostatni warunek zawęża grono potencjalnych użytkowników.

Lokata Plus w Toyota Banku może przynieść zysk 6 proc. – i nie trzeba być nowym klientem, wystarczy mieć otwarte konto.

Lokaty na 3 miesiące

A co z wspomnianymi wcześniej lokatami na 3 miesiące? Najwięcej „zgarnąć” można w Millennium Banku, ale lokata „Lubię to Polecam” najeżona jest dodatkowymi warunkami. Warunkiem sięgnięcia po 7 proc. jest zarekomendowanie rachunku bieżącego (ROR) znajomemu, który spełni dodatkowe warunki, jakimi jest wyrażenie zgód marketingowych, zrealizowanie płatności bezgotówkowych kartą lub Blikiem na kwotę 360 zł w ciągu 30 dni od otwarcia konta. Można też inaczej: lokatę może otworzyć nowy klient, który skorzystał z polecenia dotychczasowego klienta i otworzy ROR oraz spełni wymagania co do wskazanych powyżej zgód marketingowych i płatności.

Również na 7 proc. oprocentowana jest Lokata z Żubrem w Banku Pekao. Depozyt jest przeznaczony dla posiadaczy konta, którzy wypełnią aktualny kwestionariusz preferencji potrzeb, podejścia do inwestowania oraz adekwatności, a także wyrażą zgody marketingowe.

Dla nowych klientów przeznaczony jest także NOWYdepozyt 3M Gwarantowany na 6,8 proc. w Banku Nowym oraz Lokata na Start (6,5 proc.) w InBanku.

