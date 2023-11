Trwa boom na pracowników fizycznych. Kandydaci mogą przebierać w ofertach

Rynek pracy rządzi się swoimi prawami. W pierwszych miesiącach tego roku firmy z różnych branż pilnie poszukiwały pracowników. Liczne oferty zatrudnienia były skierowane zarówno do kandydatów z niewielkim doświadczeniem, jak i specjalistów. Sytuacja zmieniła się diametralnie w drugiej połowie tego roku. W trzecim kwartale wielu pracodawców wstrzymało rekrutacje. Było to podyktowane obawą przed niepewną sytuacją gospodarczą i wysokimi kosztami związanymi z zatrudnianiem pracowników.

Rynek pracy. Wiele ofert skierowanych jest do pracowników fizycznych

Przeglądając aktualne oferty pracy zamieszczane w licznych serwisach ogłoszeniowych, można zauważyć, że kilka branż zdominowało rynek pracy. Zwiększenie zatrudnienia w największym stopniu planują firmy budowlane i usługowe. Firmy z tych branż czy specjalizacji najczęściej poszukują pracowników. Niemal co drugi pracodawca ma problemy z obsadzeniem wakatów. Osoby pracujące fizycznie mogą przebierać do woli w poszukiwaniu najlepszej oferty.

Aby przyciągnąć kolejnych kandydatów, firmy oferują umowę o pracę, wysokie zarobki i liczne benefity pozapłacowe. Osoby z innych regionów kraju mogą liczyć na zakwaterowanie. W większych metropoliach pracownicy fizyczni zarabiają więcej niż osoby pracujące w zagłębiach biurowych. Redakcja Wprost.pl sprawdziła jakie oferty pracy pojawiają się najczęściej w sieci dla tej grupy zawodowej.

TOP 5 najbardziej poszukiwanych zawodów fizycznych

1. Pracownik produkcji

Ponad połowa dużych firm to przedsiębiorstwa z sektora produkcji. To najlepiej odzwierciedla, jak olbrzymi ma to wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy. W zależności od sezonu co najmniej jedna piąta pracodawców z tego sektora uruchamia nowe procesy rekrutacyjne. Większość stanowisk tworzona jest przy taśmach produkcyjnych.

– Najczęściej poszukiwane są osoby do pracy fizycznej, ale często pracodawca nie określa żadnych brzegowych wymagań, liczy jedynie na rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków oraz punktualność — mówi Mateusz Żydek z agencji zatrudnienia Randstad w rozmowie z Wprost.pl.

Jego zdaniem ma to duże znaczenie, gdyż zakłady produkcyjne pracują często w trybie ciągłym, w systemach zmianowych i nieobecność pracownika może wpłynąć na utrzymanie tej ciągłości. – Różne, stosowane w firmach produkcyjnych systemy zmianowe to także możliwość podjęcia dorywczego zatrudnienia, na przykład dla osób, które chcą łączyć pracę z edukacją i zależy im na elastyczności grafiku — dodaje ekspert.

Stawki godzinowe dla pracowników produkcyjnych zaczynają się od minimalnej, czyli obecnie 23,50 zł brutto i w zależności od regionu mogą sięgać 27-30 zł. Warto jednak dodać, że w części firm stosowane są także systemy premiowe związane z frekwencją i wydajnością pracowników.

2. Pracownik budowlany

Sektor budowlany ma podobne zapotrzebowanie na pracowników, co przemysł, a okresie wiosennym i letnim liczba rekrutacji przewyższa nawet liczbę wakatów tworzonych w produkcji. Znacznie częściej poszukują tu jednak pracowników mniejsze przedsiębiorstwa, które realizują zadanie na zlecenia dużych koncernów budowlanych.

Na wzrost zapotrzebowania na pracowników wpływa nie tylko sezonowość, ale też skala planowanych inwestycji publicznych. Jak zaznaczają eksperci, w związku z nowym okresem wydatkowania funduszy europejskich czy prognozowanymi dodatkowymi środkami z UE można spodziewać się rosnącej liczby rekrutacji w budowlance.

Wynagrodzenia brutto dla tej grupy pracowników zaczynają się także od minimalnej stawki godzinowej, ale w niektórych regionach mogą sięgać nawet 35 – 45 zł za godzinę. Wyższe zarobki mają związek z większą uciążliwością pracy w budownictwie, ale też niedoborom chętnych w części województw.

3. Pakowacz, magazynier

Kolejny duży sektor gospodarki, który w ostatnich latach rozwija się jeszcze bardziej dynamicznie dzięki rozwojowi handlu elektronicznego, to logistyka. Oprócz specjalistycznych stanowisk dostępnych w centrach magazynowych firmy poszukują także pracowników do prac magazynowych, kompletowania zamówień czy pakowania towarów. Na tych stanowiskach niewymagane są na ogół dodatkowe umiejętności, a pracodawcy poszukują po prostu rzetelnych i sumiennych pracowników.

W niektórych pracach należy uwzględnić też odpowiednią siłę fizyczną pracowników, chociaż jak przyznają rekruterzy, większość nowoczesnych magazynów jest już zautomatyzowana, a większe ciężary zawsze przenoszone są za pomocą wózków widłowych. Stąd też wiele rekrutacji dotyczy osób, które mają uprawnienia do kierowania takimi pojazdami. Stawki godzinowe w tym sektorze zaczynają się do minimalnych 23,50 zł i sięgają 27,00 zł. Podobnie, jak w przemyśle, pracodawcy oferują jednak dodatkowe premie m.in. wydajnościowe i frekwencyjne.



4. Pracownik ochrony



Analizując oferty pracy w największych serwisach ogłoszeniowych widać dużo ogłoszeń dla pracowników ochrony mienia. Obecnie zmieniają się wymagania w tym zakresie. Jeszcze dekadę temu często dominowały ogłoszenia, które pracowników ochrony wiązały też z obowiązkami portierów i dotyczyły głównie pracy w obiektach przemysłowych czy na terenie osiedli mieszkaniowych. Dziś ten zawód w większej mierze ulega profesjonalizacji, a kandydatów rekrutują agencję ochrony. Częściej też oferty dotyczą pracy w ochronie obiektów handlowych.

W przypadku większości ogłoszeń nie są wymagane dodatkowe umiejętności, a oferty kierowane są m.in. do studentów. Pracodawcy oferują przeszkolenie, ale na start proponują z reguły umowy cywilnoprawne. Dopiero później rozważają możliwość zatrudnienia na stałe. Stawki godzinowe podobnie jak w przypadku pozostałych stanowisk z tej grupy zaczynają się od minimalnych 23,50 zł i sięgają 27,00 zł. Kwoty wynagrodzeń kształtują się podobnie w większości naszego kraju.

5. Konserwator

Konserwatorów, którzy zajmują się sprawami technicznymi w biurach, na osiedlach mieszkaniowych czy w instytucjach publicznych poszukują zarówno firmy zajmujące się zarządzaniem lub obsługą nieruchomości, jak i mniejsze firmy czy instytucje, które nie korzystają z zewnętrznych usług, a potrzebują mieć takie osoby stale na miejscu. Mowa tutaj o pracownikach, którzy są w stanie zrealizować proste napraw techniczne, ale też prace ogrodnicze.

W przypadku specjalizacji konserwatorskich, związanych na przykład z instalacjami elektrycznymi, hydraulicznymi czy windami, firmy wymagają już konkretnych umiejętności, doświadczenia zawodowego oraz certyfikacji. Od osób do podstawowych prac konserwacyjnych wymagane są natomiast tzw. fach w ręku, czy umiejętności remontowe i sprawność manualna. Duża część takich ofert pochodzi na przykład od firm branży hotelarskiej i noclegowej. Dla tych pracowników stawki są mniej zróżnicowane i sięgają od kwoty minimalnej do 26,00 zł brutto za godzinę.

