„Po pierwsze rodzina” na rok 2024. Będą dofinansowania do klubików mam

„Po pierwsze rodzina” to program realizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Na początku był to program dla organizacji pozarządowych, ale z czasem zmienił swój charakter. Obecnie MRiPS zachęca do tworzenia sieci Klubów dla Mam i Klubów Rodzinnych, na które można otrzymać duże dofinansowanie.

„Po pierwsze rodzina” na 2024 rok

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg ogłosiła, że w 2024 roku program „Po pierwsze rodzina” będzie kontynuowany. „Takie społeczne inicjatywy są najcenniejsze, gdyż sprawiają, że rodzina jest silna” – powiedziała.

W ramach programu na rok 2024 MRiPS przeznaczyło 7 milionów złotych na tworzenie sieci Klubów dla Mam i Klubów Rodzinnych. Dofinansowanie już trafiło do 11 organizacji pozarządowych.

Dofinansowania dla klubów dla mam

Kluby dla mam mają wspierać lokalne społeczności i integrować rodziców na każdym etapie życia. Jak przyznała minister Marlena Maląg, celem klubików jest podnoszenie kompetencji rodzicielskich poprzez działania edukacyjne i animacyjne, tworzenie i wdrażanie programów na rzecz rodziny.

Kampania na rzecz rodzicielstwa zastępczego

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło również, że w 2024 roku ruszy duża kampania promująca rodzicielstwo zastępcze. „Celem kampanii jest wzrost wiedzy i zmiana myślenia społeczeństwa na temat rodzinnych form pieczy zastępczej oraz wzrost motywacji do podjęcia działań zmierzających do tworzenia rodzin zastępczych” – zapowiedziała minister Marlena Maląg.

Obecnie ponad 15 tysięcy dzieci czeka w Polsce na rodziców.

