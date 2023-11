Polacy znów zaciągają kredyty. Gigantyczne wzrosty na rynku

Banki udzieliły 40 749 nowych kredytów mieszkaniowych w III kw. 2023 r., co oznacza wzrost o 32,31 proc. kw/kw i o 92,05 proc. r/r, wynika z raportu AMRON-SARFiN. Wartość nowo udzielonych kredytów wyniosła 15,84 mld zł, co oznacza wzrost o 40,2 proc. kw/kw i o 126,09% r/r. Skala kredytowania hipotecznego pozostaje jednak nadal na relatywnie niskim poziomie, a wysoką dynamikę wzrostów przypisać należy przede wszystkim efektowi bazy, czyli katastrofalnym wynikom roku 2022.

Kredytów więcej i droższe

Wzrosła też, co już jest bezpośrednim następstwem dużych zmian na rynku nieruchomości, średnia kwota zaciągniętych kredytów. W III kwartale 2023 wyniosła ona 387 980 zł, a więc o 5,97 proc. w porównaniu do wartości notowanej w poprzednim kwartale. Była to najwyższa wartość notowana dotychczas w historii rynku kredytów hipotecznych w Polsce. Średnia wartość kredytu udzielanego w ramach programu rządowego sięga 400 tys. zł, podano.

„Po zapaści akcji kredytowej w drugiej połowie roku 2022, od początku bieżącego roku obserwujemy wzrost akcji kredytowej, który nabrał dynamiki zwłaszcza w trzecim kwartale br. wyłącznie wskutek rządowego programu 'Bezpieczny Kredyt 2%'. Jednak na kreowaną powszechnie opinię o boomie kredytowym jest zdecydowanie za wcześnie” – powiedział przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP i prezes Centrum Procesów Bankowych i Informacji Jacek Furga, cytowany w komunikacie.

Obniżka stóp procentowych ożywiła rynek

Na ożywienie rynku kredytowego wpłynęła również decyzja Rady Polityki Pieniężnej (RPP), która we wrześniu br. po raz pierwszy od 38 miesięcy w sposób zdecydowany obniżyła podstawowe stopy procentowe, w tym stopę referencyjną – z poziomu 6,75 do 6 proc. Co jeszcze ważniejsze, wskaźnik WIBOR 3M z maksymalnego poziomu 7,59 proc. w listopadzie 2022 roku spadł do poziomu 5,72 proc. na koniec analizowanego okresu. Podejmowaniu decyzji o zakupie mieszkania, pomimo wysokich kosztów kredytu, skłaniał szybki wzrost cen oraz drastycznie kurczący się zasób dostępnych na rynku mieszkań, podkreślono.

„Mimo znacznego wzrostu liczby udzielonych kredytów utrzymuje się tendencja spadku liczby kredytów hipotecznych obsługiwanych przez polskie banki. Liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy w Polsce na koniec III kwartału 2023 r. wyniosła 2, 292 mln. Ogólna kwota zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych wyniosła natomiast 482,661 mld zł, a więc nieznacznie, o 0,84 proc., wzrosła w porównaniu z wartością notowaną w końcu poprzedniego kwartału. Oznacza to spadek o ponad 10 proc., czyli nominalnie o 256 899 kredytów, w porównaniu do stanu na koniec rekordowego roku 2021 – nadal więcej kredytów spłacamy, niż zaciągamy nowych” – czytamy dalej.

Dynamicznie rosnąca akcja kredytowa wywołała wzrost aktywności inwestorów na rynku mieszkaniowym, w tym przede wszystkim sektora deweloperskiego. W III kwartale bieżącego roku deweloperzy rozpoczęli budowę 32 242 mieszkań, a więc o 31,39% więcej niż kwartał wcześniej. Po wyraźnym spadku wielkości produkcji deweloperskiej w drugiej połowie ubiegłego roku, można zatem mówić o powrocie do poziomu zbliżonego do notowanego w latach 2018-2019, podsumowano.

