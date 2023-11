89 bezpłatnych projektów domów. Urzędnicy nie spodziewali się takiego zainteresowania

Kilkanaście miesięcy temu uproszczono niektóre zasady związane z budową domów jednorodzinnych o powierzchni do 70 m2. Ponadto Ministerstwo Rozwoju i Technologii obiecało, że osoby pragnące wybudować taki niewielki dom na własne potrzeby będą mogły skorzystać z bezpłatnych projektów, które znajdą się na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Obiecane projekty pojawiły się i najwyraźniej spełniły oczekiwania, bo Polacy chętnie je pobierają. Idąc za ciosem, resort postanowił poszerzyć bazę bezpłatnych projektów o większe domy.

- Bezpłatne projekty domów do 70 m2 okazały się prawdziwym hitem – pobrano ich prawie 62 tys. To skłoniło nas do tego, by ogłosić kolejny konkurs architektoniczny, tym razem na budynki większe, które lepiej będą odpowiadały potrzebom rodzin. Jestem pewien, że będą się one cieszyły jeszcze większą popularnością – powiedział kilka miesięcy temu ówczesn y minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

HUNB: są bezpłatne projekty większych domów

I faktycznie, od kilku dni na stronie GUNB dostępne są projekty domów jednorodzinnych o powierzchni 120, 150 i 180 m2. Łącznie na stronie GUNB dostępnych jest 89 projektów – w tym cztery domy. Do tej pory pobrano je ponad 77 tys. razy

Jak wskazała cytowana w komunikacie MRiT Główna Inspektor Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska, udostępniane projekty domów są „przede wszystkim uniwersalne, dzięki czemu odpowiadają na potrzeby szerokiego grona przyszłych inwestorów”. – Każdy projekt można odpowiednio dostosować do danego regionu i jego specyfiki – dodała

– Bezpłatne projekty domów do 70 m kw. cieszą się bardzo dużą popularnością, ale zdajemy sobie sprawę, że dla części indywidualnych inwestorów takie domy mogą być po prostu za małe – rodziny wielodzietne szukają czegoś większego. Tym bardziej cieszę się, że na stronie GUNB pojawiły się kolejne cztery propozycje energooszczędnych domów o większej powierzchni – przekazał były minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Jak pisaliśmy – wczoraj spakował się i opuścił budynek ministerstwa.

Takie gotowe projekty są ułatwieniem dla osób przymierzających się do wybudowania domu – projekt od projektanta kosztuje od 5 tys. zł w górę. Oczywiście, „gotowiec” trzeba dostosować do specyfiki działki i zaadaptować zgodnie z warunkami zabudowy bądź MPZP dla danego terenu, co robi się już odpłatnie u projektanta, niemniej posiadanie bezpłatnego projektu zmniejsza finalny koszt. Gotowe projekty mogą stanowić również inspirację dla osób, które chcą zlecić zaprojektowanie budynku od podstaw, ale szukają wskazówek.

