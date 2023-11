Wyrównanie za 500+? Przeczytaj, zanim złożysz wniosek

W mediach pojawiła się ważna dla rodziców informacja o tym, że beneficjenci świadczenia mogą starać się o wypłatę wyrównania do kwoty 800 złotych za okres pięciu miesięcy 2023 r. Do wiadomości dołączony został wniosek, który według autorów wiadomości należy dostarczyć do ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprzecza: żadnego wyrównania nie będzie, a podwyższone świadczenie będzie wypłacane automatycznie od 1 stycznia 2024 roku.

800+: wyrównania nie będzie

Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa dolnośląskiego, przyznała w rozmowie z serwisem Świdnica24, że do ZUS-u zgłaszają się klienci, którzy chcą w tej sprawie złożyć przygotowany przez oszustów druk.

A jak jest w rzeczywistości? Podwyżka świadczenia z 500 zł na 800 zł wejdzie w życie w 2024 r.Pieniądze mają zostać wypłacone do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia. Rodzice nie będą musieli składać wniosku – podwyżkę otrzymają wszyscy uprawnieni, czyli dzieci do ukończenia 18. roku życia. Świadczenie jest wypłacane na każde dziecko bez progu dochodowego. Co roku od 1 lutego ZUS otwiera nabór na kolejny okres trwający od 1 czerwca do 31 maja roku kolejnego.

Polacy chcą kryterium dochodowego przy 800+

Kilka dni temu opublikowano wyniki sondażu United Surveys dla „Dziennika Gazety Prawnej” i RMF FM. Zadano w nim następujące pytanie: „Jeśli przyszły rząd będzie szukał oszczędności, to jak powinien ograniczyć koszty funkcjonowania państwa?”.

Uczestnicy sondażu, którzy mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź, najczęściej wskazywali zredukowanie liczby wiceministrów i pełnomocników rządu (66 proc.). Niewiele mniej, bo niemal 61 proc. chce ograniczenia liczby samych ministerstw i podległych im instytucji. 55 proc. respondentów opowiada się za obniżką wynagrodzeń ministrów i ich zastępców.

Z badania wynika, że nieco ponad połowa Polaków (51,4 proc.) opowiada się za wprowadzeniem kryteriów dochodowych przy wypłacie 500 plus/800 plus. Autorzy badania zwracają uwagę, że za kryteria popiera aż 66 proc. wyborców dotychczasowej opozycji, podczas gdy wśród sympatyków Prawa i Sprawiedliwości jest to jedynie 22 proc.

Jak złożyć wniosek o 500+?

Rodzice, którzy do tej pory nie złożyli wniosku o pieniądze na dzieci, mogą zrobić to w każdej chwili; do wyboru mają cztery sposoby:

platforma PUE ZUS

złożenie dokumentów za pośrednictwem strony internetowej banku lub jego aplikacji,

Emp@tia, czyli oficjalny portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,

aplikacja mZUS

