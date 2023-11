Opłata za radio w samochodzie. Nie płacisz abonamentu, dostaniesz mandat

Nie każdy kierowca zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli posiada radio w samochodzie, powinien płacić za nie abonament. Jest to opłata stała, którą powinna się uiszczać co miesiąc, do 25. dnia kalendarzowego. Kontrolerzy mogą sprawdzać, czy kierowcy posiadają radio w samochodzie i czy płacą za nie abonament. Czy trzeba wpuścić kontrolera do swojego auta i jakie mogą być konsekwencje nieopłacania samochodu?

Co to jest abonament za radio?

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych każdy odbiornik telewizyjny i radiowy podlega obowiązkowej opłacie. Wynosi ona 8,70 zł miesięcznie – dokładnie tyle samo ile abonament za radio domowe. Co ciekawe, kierowcy, którzy w swoich autach posiadają odbiorniki telewizyjne, powinni opłacać dodatkowy abonament. Wynosi on 27,30 zł.

Rabaty za płatność z góry

Abonament za radio można opłacać za kilka miesięcy z góry, uzyskując w ten sposób drobne rabaty. Jeśli chcemy opłacić za 6 miesięcy z góry, możemy uzyskać rabat 5 procent. Jeśli chcemy opłacić abonament za 12 miesięcy z góry, możemy uzyskać rabat 10 procent.

Gdzie opłacić abonament za radio?

Abonament za radio należy opłacić w placówce pocztowej. Można to zrobić również elektronicznie.

Kto nie musi płacić abonamentu za radio?

Z opłaty za radio w samochodzie zwolnione są niektóre osoby. Kto nie musi opłacać abonamentu?

osoby, które ukończyły 75 lat,

emeryci, renciści, których świadczenie emerytalne nie przekracza 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,



osoby z I grupy inwalidzkiej,

osoby z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy,

osoby niesłyszące, niewidome,

weterani, którzy są inwalidami wojskowymi lub wojennymi,

bezrobotni, zarejestrowani w Urzędzie Pracy.

Kontrola radioodbiorników w samochodach

Kierowcy, którzy posiadają radioodbiorniki w autach, mogą podlegać kontroli. Uprawnienia do kontrolowania pojazdów mają pracownicy Centrum Obsługi Finansowej Poczty. Jeśli zobaczą, że kierowca ma radio, ale nie opłaca abonamentu, mogą zapłacić mandat w wysokości 261 złotych.

Czy trzeba wpuszczać kontrolera do auta?

Warto pamiętać, że kierowca nie ma obowiązku wpuszczania kontrolera do swojego samochodu. Przepisy nie nakładają takiego obowiązku na zwykłych obywateli, dlatego jeśli do naszego auta zapuka kontroler, nie musimy udostępniać mu swojego pojazdu. Kontroler ma jednak prawo do tego, by zrobić zdjęcie radioodbiornika i udowodnić, że kierowca posiada radio w samochodzie.

