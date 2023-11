Świąteczne pluszaki wracają do Rossmanna. To 17 edycja akcji „Podaruj Misia”

Przed nami 18 edycja akcji charytatywnej „Podaruj Misia”. Zabawki będą sprzedawane w Rossmannie od 1 do 15 grudnia lub do wyczerpania zapasów. W tym roku znów zobaczymy zupełnie nowe i piękne maskotki. Każda postać pojawi się w kolorowym, wyrazistym stroju. Do wyboru będą aż cztery rodzaje.

„Podaruj Misia” w Rossmannie. To zobaczysz w 18. edycji

W roku 2023 w Rossmannie znajdziemy Misia Martynę w pluszowym czerwonym stroju, Misia Grzegorza w eleganckiej musztardowej marynarce, Misia Dorotę w delikatnym różowym płaszczu oraz z kokardą na głowie, oraz Misia Martę w cudownym złotym płaszczu.

Sieć już teraz pochwaliła się pluszakami w gazetce promocyjnej. Wynika z niej, że za jednego trzeba będzie zapłacić 70 zł. Rossmann co roku podkreśla, że wspomniana zabawka może być świetnym prezentem dla dziecka lub bliskiej osoby dorosłej. Każdy, kto dokona zakupu, wesprze akcję charytatywną i pomoże dzieciom. Jak to działa?

Świąteczne maskotki w Rossmannie. Tak się pomaga

„Całkowity dochód ze sprzedaży wesprze cel akcji »Pomagamy, jak umiemy« – rozbudowę Kliniki Neurologii Rozwojowej i Epileptologii Instytutu Centrum Zdrowia matki Polki oraz społeczną akcję #zdrowiewglowie Fundacji TVN” – zdradzał Rossmann.

Jak co roku akcja jest wynikiem współpracy Rossmanna z Fundacją TVN. Biorą w niej udział znane gwiazdy pracujące w stacji oraz dziennikarze. Wszyscy zachęcają do pomagania poprzez robienie zakupów. W tym roku zabawki zaprojektowali Dorota Szelągowska i Laurell, Martyna Wojciechowska i Viola Piekut, Marta Kuligowska i MMC Studio oraz Grzegorz Kajdanowicz i Balamont. Każdy duet odpowiada za innego pluszaka.

Kolekcja zawsze jest limitowana i sprzedaje się w ekspresowym tempie. Każdy, kto zamierza zdobyć swojego wymarzonego misia, powinien się spieszyć. Na półki Rossmanna co roku trafiają zupełnie inne misie, projektowane przez kompletnie inne osoby. Zakupy warto zrobić niezależnie od tego, czy jesteśmy kolekcjonerami. Nie warto zapominać o najważniejszym celu, czyli pomaganiu chorym i potrzebującym. Warto pamiętać, że inne sieci handlowe również realizują podobne pomysły. Przykładowo już teraz w sklepach Auchan można nabywać pluszaka Julka Bobra, który niesie pomoc podopiecznym Federacji Polskich Banków Żywności.

Czytaj też:

W ten sposób zaoszczędzisz w Rossmannie. Wystarczy nie podchodzić do kasyCzytaj też:

Plaga kradzieży w sklepach. Coraz częściej produkty wynoszą ludzie młodzi