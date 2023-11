Jak zastrzec numer PESEL? Nowa usługa działa połowicznie

Zastrzeżenie numeru PESEL może uchronić nas przed wyłudzeniem danych osobowych i zaciągnięciem kredytu lub pożyczki. Każda osoba dorosła, która posiada profil zaufany, może zabezpieczyć swój numer PESEL przed oszustami i dzięki temu zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowe. Usługa została wprowadzona 17 listopada i uznana za rewolucyjną. Na razie jednak działa połowicznie.

Jak zastrzec numer PESEL?

Zastrzeżenie numeru PESEL jest możliwe na stronie mobywatel.gov.pl. Wystarczy zalogować się przez profil zaufany lub bankowość elektroniczną, a następnie wejść w zakładkę „Twoje dane”. Tam znajduje się opcja „Rejestr zastrzeżeń PESEL”. Należy ją włączyć, by zabezpieczyć swój numer PESEL przed oszustami internetowymi.

PESEL można zastrzec też osobiście w urzędzie gminy. W tym celu trzeba zgłosić się do dowolnego urzędu z odpowiednim wnioskiem, w którym podamy wszystkie nasze dane.

Czy można zastrzec PESEL przez aplikację?

Na razie nie można zastrzec numeru PESEL przez aplikację mObywatel. Usługa będzie dostępna w połowie grudnia, o czym poinformował na platformie X minister Janusz Cieszyński.

Czy zastrzeżenie numeru PESEL faktycznie nas chroni?

Po zastrzeżeniu numeru PESEL na profilu zaufanym zostanie odnotowana każda próba sprawdzenia naszego numeru PESEL. Od 1 czerwca 2024 roku banki będą miały obowiązek sprawdzić numer PESEL przed udzieleniem pożyczki lub kredytu. Na razie tego obowiązku nie ma. Jeśli będziemy chcieli teraz zaciągnąć pożyczkę tzw. „chwilówkę”, zastrzeżenie numeru PESEL raczej nam w tym nie przeszkodzi.

To niestety sprawia, że w pełni bezpiecznie będziemy mogli poczuć się dopiero 1 czerwca 2024 roku, kiedy już nikt nie będzie mógł wyłudzić pożyczki lub kredytu na nasze dane osobowe.

Jak cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL?

Aby cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL (bo np. chcemy wziąć duży kredyt hipoteczny), musimy zalogować się do mObywatela lub udać do urzędu gminy. Zastrzeżenie numeru PESEL można cofnąć czasowo, do wyznaczonej przez nas daty, czy też bezterminowo. Po kliknięciu ikony „Cofnij zastrzeżenie”, należy potwierdzić swoją decyzję kodem SMS. To kolejny element zabezpieczający, dzięki któremu nikt nie cofnie zastrzeżenia bez naszej wiedzy.

