Wyrównanie 500 plus do 800 plus jeszcze w tym roku? Jest komunikat ZUS

Jeszcze przed wyborami rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydował o podniesieniu świadczenia dla rodziców z 500 złotych na 800 złotych na jedno dziecko. Świadczenie wejdzie w życie od 1 stycznia 2024 roku.

Będzie wyrównanie za 2023 rok?

W mediach pojawiła się informacja, że rodzice mogą otrzymać wyrównanie jeszcze za 2023 rok. Miałoby ono obejmować miesiące od sierpnia do grudnia 2023 roku, czyli każdy rodzic mógłby otrzymać 1500 złotych wyrównania na jedno dziecko.

W związku z zamieszaniem, jakie wywołała ta informacja, ZUS wystosował specjalny komunikat. Wyjaśnia w nim, że kwota 800 złotych będzie przyznawana automatycznie rodzicom dzieci do 18. roku życia. Rodzice nie muszą w związku z tym wypełniać żadnych wniosków.

„Nastąpi to automatycznie bez konieczności składania wniosku. Po nowym roku uprawnieni otrzymają wypłaty w nowej wysokości, a o tym fakcie zostaną poinformowani na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS” – poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Nie składamy druku WYR.8P

Udostępniania w mediach informacja o konieczności złożenia druku WYR.8P jest zatem nieprawdziwa. Osoby, które chciały złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek o wyrównanie kwoty świadczenia rodzicielskiego od sierpnia do grudnia z 500 plus na 800 plus, nie powinny tego robić. Wypłat świadczeń nie będzie.

Kiedy wniosek o nowe świadczenie 800 plus?

O wypłatę świadczenia rodzicielskiego 800 plus nie trzeba dodatkowo się ubiegać. Rodzice, którzy do 31 maja 2023 roku złożyli wnioski o przedłużenie wypłaty świadczenia na dzieci do 18. roku życia, automatycznie otrzymają w nowym roku wyższą kwotę.

Nowe wnioski będzie trzeba złożyć dopiero od lutego 2024 roku. Będą one dotyczyły wypłat świadczenia w nowym okresie rozliczeniowym od 1 czerwca 2024 roku do 31 maja 2025 roku. Wnioski będzie można składać za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS, Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS czy bankowości elektronicznej.

