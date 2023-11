Lidl oferuje kupon o wartości 10 zł. Zaoszczędzisz tylko w jeden dzień

Lidl to znany dyskont spożywczo-przemysłowy, który regularnie przygotowuje akcje promocyjne dla klientów. W sezonie świątecznym jest ich szczególnie dużo. Na półki trafiają nie tylko sezonowe przysmaki, ale też ozdoby, ubrania czy gadżety choinkowe. Z najnowszej gazetki ważnej od 30 listopada do 2 grudnia wynika, że w aplikacji sklepu odbierzemy teraz wiele kuponów.

Kupon rabatowy w Lidlu. Tylko jeden dzień

Lidl przygotował dla swoich klientów kupon rabatowy w wysokości 10 zł. Skorzysta z niego każdy użytkownik aplikacji Lidl Plus. Odbierzemy go wyłącznie w piątek 1 grudnia przy zakupach za minimum 149 zł. Do zakupów za tę kwotę nie wliczają się napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, produkty lecznicze, preparaty do początkowego karmieni niemowląt oraz przedmioty dłużące do karmienia piersią. Nie wliczają się też karty podarunkowe Lidla.

Jak działa kupon? Trzeba pamiętać o powyższych zasadach. Ze zniżki skorzystamy wyłącznie 1 grudnia, a wszystkie szczegóły można znaleźć m.in. w aplikacji sklepu. Każdy, kto zobaczy kupon, musi go aktywować i zeskanować aplikację podczas zakupów. Dzięki temu zapłacimy za wszystko o 10 zł mniej.

Kupony Lidla na kolejne dni. Zabawki i owoce

Specjalne kupony w Lidlu czekają na klientów również w kolejne dni. 2 grudnia w aplikacji Lidl Plus aktywować można rabat w wysokości 30 proc. na wszystkie zestawy klocków Lego. W ofercie dostępne są m.in. te ze Star Wars, Super Mario, Minecraft czy Friends. To idealna okazja do nabycia prezentu dla dzieci w wieku od 6 lat wzwyż.

Z kolei 3 grudnia klienci mogą zaoszczędzić na bananach. Te sprzedawane luzem na wagę otrzymamy za darmo. Kupon trzeba aktywować 3 grudnia, jednak ze zniżki skorzystamy dopiero w poniedziałek 4 grudnia. Jedna ze zniżek ważna będzie przez cały czas aż do końca tego tygodnia. Dotyczy ona mięsa mielonego wieprzowego marki Rzeźnik. Tylko do 2 grudnia przy zakupie dwóch opakowań, za drugie nie zapłacimy nic. Istnieje limit – każdy może skorzystać z jednego gratisu.

