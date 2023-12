Sztuczna inteligencja odmieni rynek pracy. Powstają nowe profesje związane ściśle z AI

Sztuczna inteligencja już na dobre wkroczyła w nasze życie. AI zadomowiła się w wielu branżach, począwszy od logistyki, transportu czy motoryzacji poprzez handel i bankowość, a na nowoczesnej medycynie skończywszy. Z nowoczesnych rozwiązań i narzędzi opartych o sztuczną inteligencję chce korzystać coraz więcej polskich przedsiębiorstw.

Maszyny pomagają tworzyć dokładne prognozy dla firm, wykorzystują skomplikowane obliczenia do przekształcania procesów biznesowych i zapewniają przewagę nad konkurencją. Na tym jednak nie koniec zmian.

Sztuczna inteligencja wymusza powstanie nowych specjalizacji

Jedna z najważniejszych technologii przyszłości już dziś wprowadza rewolucyjne zmiany w zatrudnieniu. Rekruterzy coraz częściej mówią o nowych zawodach na rynku pracy. Jednym z nich jest „prompt engineer”. Specjaliści tej profesji współpracują z różnymi zespołami, aby zidentyfikować potrzeby biznesowe i wymagania projektowe.

— Można ich sprowadzić do roli „mediatorów” między ludzkimi potrzebami a możliwościami sztucznej inteligencji, czego efektem są intuicyjne i skuteczne rozwiązania — twierdzi Piotr Szkoda, AI product manager w magazynie sprawny.marketing.

— Jesteśmy na początku technologicznej drogi, ale pozytywny trend już ma miejsce w wielu polskich przedsiębiorstwach — mówią eksperci od rynku pracy. W podobnym tonie wypowiada się Mateusz Żydek z agencji rekrutacyjnej Randstad. – Stanowisko prompt engineera to nowość na polskim rynku pracy — mówi w rozmowie z Wprost.pl.

– W ciągu miesiąca pojawia się kilkadziesiąt ofert w skali kraju. Wynika to z tego, że choć już niemal co trzeci pracownik w Polsce styka się ze sztuczną inteligencją w pracy, to wciąż nie są to zaawansowane systemy, a raczej proste rozwiązania, głównie wspierające na przykład zespoły marketingowe — dodaje ekspert. Jego zdaniem wraz z pojawianiem się bardziej zaawansowanych rozwiązań i bardziej zindywidualizowanych pod potrzeby konkretnych przedsiębiorstw, rosło będzie zapotrzebowanie na takich specjalistów jak prompt engineer.

Sztuczna inteligencja. Nowych specjalistów poszukują software house'y

– W tej chwili wymagania stawiane kandydatom na to stanowisko są wysokie, często oznaczają dłuższe doświadczenie zawodowe, związane głównie z analityką danych, dobrą znajomością konkretnego języka programowania, czy z przetwarzaniem języka naturalnego — twierdzi.

– Pracowników w tej specjalizacji poszukują w tej chwili przede wszystkim software house'y. Należy się jednak spodziewać, że tak jak na zachodzie Europy, rosnąć będzie też zapotrzebowanie na takich specjalistów w firmach z sektorów e-commerce, bankowości i finansów oraz branży medialnej i marketingowej — zaznacza.

Obok zapotrzebowania na prompt engineers, sztuczna inteligencja już mocno wpłynęła na liczbę firm poszukujących inżynierów danych. Eksperci przekonują, że w niedalekiej przyszłości w związku z AI pojawiać się też będą rekrutacje dla kuratorów danych czy audytorów sztucznej inteligencji.

Nowe profesje będą związane z selekcją, utrzymaniem, gromadzeniem i archiwizacją zasobów cyfrowych oraz wdrażaniem rozwiązań, które zapewnią, że dane generowane przez AI nie będą budzić zastrzeżeń i stwarzać ryzyka dla biznesu.

Sama sztuczna inteligencja to za mało. AI wymaga ludzkiego nadzoru

Specjaliści od nowych technologii podkreślają, że sama sztuczna inteligencja to za mało, by odnieść sukces w biznesie. Ich zdaniem osiągnięcie przewagi konkurencyjnej nie będzie możliwe bez udziału zespołu w procesie biznesowym, gdyż AI wciąż pozostaje narzędziem, które wymaga ludzkiego nadzoru, intuicji oraz kreatywności.

– Już wkrótce będziemy obserwować pewien dualizm na rynku pracy. Stanowiska z pracą powtarzalną będą automatyzowane, ale obok nich powstanie druga grupa zawodów wysoko wyspecjalizowanych, których zastąpić się nie da. No i ktoś AI będzie musiał zaprogramować — mówi Maja Gojtowska, konsultantka procesów HR w rozmowie z Wprost.pl.

Nowe specjalizacje cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony pracowników. Już dziś na platformach typu Cursea.com dostępne są szkolenia ułatwiające przekwalifikowanie się na takie role jak Artificial intelligence engineer, czy Machine learning engineer. Wiele osób aplikuje na podane stanowiska związane ze sztuczną inteligencją, licząc na swój zawodowy i finansowy awans.

Czytaj też:

Nowe technologie rewolucjonizują środowisko pracy! Domitech już na tym korzystaCzytaj też:

Sztuczna inteligencja niczym psychoterapeuta? Wynalazek naukowców z Politechniki Warszawskiej