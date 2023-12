Zanika tradycja? Dania świąteczne zamawiamy z cateringu. Zaskakujące badanie

Święta Bożego Narodzenia już za niecałe trzy tygodnie. Świąteczną atmosferę można poczuć zarówno na lokalnych jarmarkach, pasażach, jak i w galeriach handlowych. Niemal w każdym miejscu przestrzeni publicznej są już przystrojone choinki. Sklepowe półki uginają się pod licznymi stroikami i gadżetami z motywami bożonarodzeniowymi. Całość umila świąteczna muzyka, czyli doskonale znane nam grudniowe hity sprzed lat.

Wigilijna kolacja. Zamieniamy tradycyjne przygotowania na gotowe zestawy

Zdaniem ekspertów to wystarczy, by przyciągnąć jak najwięcej konsumentów na zakupy. Przedświąteczna atmosfera działa na nas niczym magnes, w centrach handlowych tłumy kupujących. Polacy zaczynają poszukiwania prezentów świątecznych dla bliskich. Jak na razie tylko nielicznym udało się znaleźć odpowiednie podarunki. Wiele osób przyznaje, że nie ma czasu, by załatwić inne sprawy. O zabieganych konsumentów postanowiły zatroszczyć się firmy cateringowe. Ich świąteczne oferty z roku na rok zyskują na popularności. Potwierdzają to liczne badania i analizy.

Większość badanych deklaruje, że w tym roku zamówi gotowe potrawy na wigilijny stół — tak wynika z najnowszego raportu firmy SmartLunch. Analitycy zbadali preferencje pracowników polskich zakładów pracy dotyczące cateringów świątecznych. Tegoroczne wyniki znacznie odbiegają od średniej z poprzednich lat, kiedy to na zamówienie gotowych potraw z zewnątrz decydowało się niespełna 23 proc. ankietowanych osób. W tym roku planuje to zrobić 55 proc. respondentów.

Zestawy cateringowe. Klienci oszczędzają czas i wygodę

Jedną z głównych przyczyn takiego podejścia ze strony badanych jest oszczędność czasu i wygodę (76 proc.). „Co druga osoba zwraca uwagę na redukcję stresu związanego z gotowaniem, a niemal co czwarta wskazała, że ważne jest dla nich wsparcie lokalnych restauracji i dostawców jedzenia” — przekonują autorzy badania. Jedynie 9 proc. respondentów przyznało, że zamawiają catering świąteczny ze względu na wyższą jakość dostarczanych potraw. Zdaniem ekspertów, rosnące zainteresowanie zamawianiem cateringu świątecznego bezpośrednio do domu to wyraźny sygnał, że konsumenci poszukują wygodnych rozwiązań.

– Obserwując wzrost zainteresowania branżą cateringową w okresie świątecznym, możemy śmiało mówić o ewolucji potrzeb konsumentów i zmieniających się trendach — mówi Mateusz Tałpasz, prezes firmy realizującej badanie. Pozostali pracownicy przyznają, że nie będą zamawiać gotowych potraw na wigilijny stół, głównie ze względów finansowych i chęci kontynuowania tradycji świątecznej.

Przeciwnicy zamawiania gotowych dań przekonują, że wolą jakość potraw przyrządzonych w domu. Większość z nich uważa, że jest ona znacznie wyższa niż to, co oferują na świąteczny stół firmy zewnętrzne. Jedna trzecia osób przeciwnych kupowaniu gotowych dań uważa, że są one dla nich za drogie. Wśród ankietowanych 6 proc. przyznało, że nie zdecyduje się na takie rozwiązanie ze względu na kwestie ekologiczne. Dla zwolenników tracydyjnie przygotowywanej kolacji wigilijnej istotne znaczenie ma także świąteczny klimat i cała otoczka zwiazana z przygotowaniem do świąt Bożego Narodzenia.

„Wśród potraw, które najchętniej zamawiają badani, dominują świąteczne klasyki” — czytamy w raporcie. Do najpopularniejszych zamawianych dań należą:

pierogi i inne dania mączne (wybiera je 69 proc.);

dania mięsne (38 proc.);

desery i ciasta (34 proc.);

ryby i dania z ryb (33 proc.);

dania z kapusty — bigos, kapusta z grzybami (27 proc.).

