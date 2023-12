Rossmann przecenił kultowy podkład do twarzy. 34,99 zł, zamiast 79,99 zł

Rossmann to jedna z najbardziej znanych sieci drogerii zaraz obok Hebe czy Dm. Każda z nich regularnie prezentuje gazetki promocyjne, z których dowiadujemy się, jakie produkty objęte są największymi zniżkami. Tym razem jednym z hitów jest produkt do makijażu Bourjois.

Promocja z Rossmanna. Ten kosmetyk to hit

Od 1 do 15 grudnia w promocji Rossmanna dostępny jest podkład do twarzy marki Bourjois, który kosztuje zwykle aż 79,99 zł. Teraz można go otrzymać niemal 45 zł taniej, czyli za jedyne 34,99 zł. Mowa o produkcie Heathy Mix w różnych odcieniach w butelce o pojemności 30 ml. Producenci opisują go jako kosmetyk idealny dla osób młodych, lekki i zapewniający średnie krycie.

Co jeszcze warto wiedzieć? Wspomniany podkład od Bourjois jest produktem wegańskim stąd też jego wygórowana cena. Pozwala uzyskać efekt promiennej i naturalnej skóry, wyrównania kolorytu oraz nawilżenia. Zapewnia trwałość aż do 24 godzin, a ponadto wzbogacony jest witaminami C, E i B5.

Obecna promocja w Rossmannie jest jedną z najlepszych na rynku, bowiem przykładowo za ten sam produkt w Hebe po promocji zapłacimy teraz ponad 40 zł. Taniej jest jedynie na niektórych stronach internetowych, jednak wtedy doliczyć trzeba również niemały koszt dostawy.

Hity z Rossmanna w promocji. To też warto kupić

Teraz w Rossmannie warto kupić większość przecenionych produktów. Jeśli mowa o podobnych kosmetykach, to niemal identyczna zniżka dotyczy innego podkładu do twarzy – Bourjois Always Fabulous – w cenie 34,99 zł, zamiast 69,99 zł. Rabaty dotyczą też podobnych kosmetyków marki Rimmel i Max Factor.

Uwagę przykuwają też produkty, które świetnie sprawdzą się do wykonania makijażu sylwestrowego. Są nimi m.in. artykuły od Eveline. Ceny po obniżkach zaczynają się już od 16,49 zł. Na liście znajdują się m.in. róż w płynie, rozświetlacz, cienie do powiek czy paleta do konturowania. Wybór jest tak duży, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Ponadto warto zapoznać się z bogatą ofertą perfum i wód toaletowych.

Czytaj też:

Świąteczne pluszaki wracają do Rossmanna. To 17 edycja akcji „Podaruj Misia”Czytaj też:

W ten sposób zaoszczędzisz w Rossmannie. Wystarczy nie podchodzić do kasy