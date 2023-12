Koniec 500 plus. Część rodziców nie dostanie już pieniędzy na dziecko

Świadczenie 500 plus to pomoc finansowa dla rodzin wprowadzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2016 roku. Rodzice dzieci do 18. roku życia co miesiąc otrzymują od państwa 500 złotych miesięcznie na każde dziecko. Od stycznia 2024 roku świadczenie to zostanie podniesione do 800 złotych na dziecko.

500 plus nie dla wszystkich?

500 plus należy się obligatoryjnie wszystkim rodzicom w Polsce. Przy wypłacie świadczenia nie obowiązuje kryterium dochodowe, nie trzeba więc się obawiać, że z powodu wyższych niż minimalne dochodów rodzice nie zakwalifikują się do wypłaty pieniędzy. Sprawa ta była wielokrotnie podnoszona przez różne środowiska, które domagały się wprowadzenia kryteriów dochodowych przy wypłacie 500 plus, tak, by pieniądze trafiały do najuboższych rodzin lub do tych, w których jeden rodzic pracuje. Zmiany nie zostały jednak wprowadzone.

Ci rodzice nie dostaną już 500 plus

Pomimo tego że w programie obowiązują stare zasady wypłaty świadczenia, a kwota 500 plus automatycznie zostanie podniesiona do 800 złotych miesięcznie, nie wszyscy rodzice będą mogli ją otrzymać. Które rodziny będą musiały poradzić sobie bez świadczenia finansowego na dzieci?

ci, którzy pobierają zasiłek na dziecko w innym kraju niż Polska

ci, których dziecko znajduje się w rodzinie zastępczej

Świadczenia nie otrzyma również rodzic nastolatka, który posiada prawo do świadczenia rodzinnego na własne dziecko. Prawo do wypłaty pieniędzy naturalnie tracą również te rodziny, których dzieci kończą 18 lat.

Kiedy złożyć wniosek o 800 plus?

Rodzice nie muszą składać wniosków o wypłatę 800 plus. Waloryzacja świadczenia nastąpi automatycznie. Nowy okres rozliczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2024 roku, a od lutego będzie można składać wnioski online o przedłużenie wypłaty świadczenia.

