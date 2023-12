Boże Narodzenie 2023. Ile w tym roku wydamy na święta?

W tym roku w święta nie będziemy tak mocno ograniczać wydatków jak w roku ubiegłym. Najwięcej chcemy zaoszczędzić na zakupie prezentów, najmniej na organizacji świąt i zakupie żywności. Prawie 30 procent Polaków rozważa zaciągnięcie pożyczki krótkoterminowej, ponieważ z bieżących środków nie będą w stanie pokryć świątecznych wydatków.

Ile wydamy na święta Bożego Narodzenia 2023 r?

Jak wynika z badania „Świąteczny Portfel Polaków 2023” przeprowadzonego przez Związek Banków Polskich, Polacy planują wydać na organizację świąt Bożego Narodzenia średnio 1490 złotych. W tej kwocie znajdują się: artykuły spożywcze, organizacja wigilijnej kolacji i świątecznych posiłków, a także zakup prezentów dla bliskich.

Na co wydamy najwięcej?

Ankietowani przyznali, że najwięcej pieniędzy wydadzą na zakup artykułów spożywczych i organizację świąt. Średnio będzie to 607 złotych – przyznali autorzy raportu. Tak wysoka kwota to pokłosie wzrostu cen artykułów spożywczych. Za produkty spożywcze potrzebne do przygotowania wigilijnych dań i świątecznych przysmaków (m.in. ryby, kapustę, grzyby, ale też mięsa, warzywa, jaja czy składniki na ciasta) zapłacimy więcej niż jeszcze kilka lat temu. Średnia cena świeżego karpia to około 25-30 złotych za kilogram, a płatów lub filetów nawet 80 złotych. Dobra wiadomość dla kupujących jest taka, że ceny nie wzrosły od ubiegłego roku.

Nie będziemy ciąć kosztów

W tym roku ograniczenie wydatków na święta rozważa 64 procent osób. To zdecydowanie mniej niż w ubiegłym roku, kiedy aż 73 procent ankietowanych przyznało, że planuje wydać na organizację świąt znacznie mniej pieniędzy niż w poprzednich latach. Wynika to z poprawy sytuacji gospodarczej i spadku inflacji.

86 proc. osób, które wzięły udział w badaniu, przyznało, że planuje sfinansować święta z bieżących dochodów. Nie wszystkim jednak wystarczy na to środków. Zamiast ograniczać koszty, planują sięgnąć po pieniądze zgromadzone na kontach oszczędnościowych, a w skrajnych przypadkach nawet zaciągnąć pożyczki.

Badanie „Świąteczny Portfel Polaków 2023” przeprowadzono na zlecenie Związku Banków Polskich przez firmę badawcza Minds&Roses.

Czytaj też:

Prezenty do 50 zł idealne do domu. 10 pomysłów na niedrogi podarekCzytaj też:

Tradycyjne ozdoby choinkowe. Zapytałam babcię, co symbolizują bombki vintage