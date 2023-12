Pochwaliła się paczką świąteczną z Lidla. Zestaw jest imponujący

W okresie świąt Bożego Narodzenia wiele firm stara się sprawić przyjemność swoim pracownikom. Z tego powodu tworzy specjalne paczki. Na takie mogą liczyć m.in. osoby zatrudnione w Lidlu, Biedronce czy wielu innych znanych sieciach handlowych. Jedna z tiktokerek pochwaliła się swoim podarunkiem od niemieckiego dyskontu. Zdradziła, że nie każdy mógł go dostać.

Paczka prezentowa z Lidla. Tak wygląda

O tym, jak wygląda świąteczna paczka z Lidla, przekonaliśmy się dzięki krótkiemu nagraniu Joanny Wojciechowskiej. Film umieściła na tiktokowym profilu o nazwie @joanna_wojciechowska. Okazało się, że treścią było zainteresowanych ponad 250 tys. osób. Co z niego wynika? Pracownicy mogą liczyć na naprawdę sporę wsparcie.

Kobieta zdradziła, jak wygląda paczka świąteczna przeznaczona dla dzieci w wieku do 2 lat i nie tylko. Najmłodsi otrzymują w zestawie puzzle, dwa opakowania klocków oraz matę wodną do malowania. Wiadomo też, że w paczce dla starszych dzieci do lat 6 znalazły się słodycze, klocki, krótkofalówki oraz dwa opakowania puzzli. Mowa o produktach z ulubionymi bohaterami maluchów jak np. Świnka Peppa. Brzmi intrygująco? Takie upominki to świetne wsparcie, bowiem dzięki niemu rodzice mogą zaoszczędzić na zakupie prezentów pod choinkę lub na mikołajki.

Paczki z Lidla tylko dla wybranych? Nie wszyscy dostali

Okazuje się, że wspomnianymi paczkami z Lidla mogą pochwalić się wyłącznie ci pracownicy, którzy mają dzieci. Osoby bez pociech otrzymują miody oraz bony na zakupy do wykorzystania w sklepie. Internauci, którzy zobaczyli zawartość wspomnianych zestawów, nie kryli zaskoczenia. „Powinno być tak w każdym zakładzie pracy, zamiast paczki słodyczy” – pisała jedna z kobiet. „Super, że prezenty są dopasowane do wieku dzieci” – pisała pracownica Lidla.

Ostatnio podobnymi paczkami chwalili się zatrudnieni w Biedronce. Tam zestawy również były dostosowane do przedziału wiekowego i zawierały wiele zabawek. Niektórzy internauci zwracali uwagę, że portugalska sieciówka ma lepszą ofertę niż niemiecka, bo oferuje nie tylko artykuły marek własnych. Co wy sądzicie o takich podarunkach?

Czytaj też:

Tak zarabia się w dużych znanych sklepach. Lidl i Primark przebijają Żabkę?Czytaj też:

Koniec z awanturami przy kasach? Innowacyjne rozwiązanie w Biedronce