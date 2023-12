Lidl i Biedronka z promocjami na święta. Zabawki za grosz i modne zegarki to dopiero początek

Planujecie zakup prezentów świątecznych? To ostatni moment na zrobienie ich w spokojnej atmosferze. Święta Boże Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, a warto pamiętać, że w tym roku w Wigilię sklepów nie odwiedzimy. Dzień ten wyjątkowo wypada w niedzielę i obowiązuje w nią zakaz handlu. Sprawdziliśmy, co oferują klientom znane markety jak Lidl i Biedronka. Jest z czego wybierać.

Prezenty na święta z Lidla. Oto gorące promocje

Lidl w swoich najnowszych katalogach zapowiedział wiele promocji świątecznych. Niektóre artykuły już znajdziemy w sklepach, inne będą dostępne od 18 listopada i w konkretnych przedziałach czasowych. Warto podkreślić, że często są to szybkie akcje zniżkowe, które trwają do wyczerpania zapasów, a chętnych zwykle nie brakuje. Przed zaplanowaniem zakupów warto sprawdzić, czy dany asortyment jest też dostępny online, wtedy może go nabyć szybciej bez wychodzenia z domu.

W Lidlu znajdziemy m.in. zabawki sprzedawane za grosz – wystarczy podejść do kasy z dwiema sztukami, a za drugą nie zapłacimy prawie nic. Na liście znajdują się m.in. lalki Brabie, klocki, zestawy drewniane Play Tive, samochody i książki. Akcja obowiązuje od 17 do 19 grudnia i wyłącznie online.

W tym dyskoncie znajdziemy ciekawe prezenty nie tylko dla dzieci. Lidl przecenia kultowego robota kuchennego Monsieur Cuisine Smart – jest tańszy od 11 grudnia o 300 zł. Do tego w ofercie dostępne są maszyna do szycia za 899 zł, ekspres do kawy, luneta, teleskop, gry integracyjne, modne zegarki za 29,99 zł czy narzędzia do majsterkowania Parkside.

Prezenty na święta z Biedronki. Promocyjne hity

Jeśli mowa o ofercie Biedronki tutaj warto sprawdzić m.in. wyprzedaż online, która obowiązuje od 10 do 24 grudnia. Na stronie internetowej Biedronka Home znajdziemy m.in. modne akcesoria skórzane marki Rovicky – portfele, paski, torebki, plecaki i wiele innych – obniżki sięgają do 33 proc. Ponadto hitem są urządzenia akumulatorowe od Einhell – wystarczy kupić jedno, by drugie otrzymać za 1 zł.

W Biedronce taniej kupimy m.in. szczoteczki soniczne – w cenie 79,90 zł, zestawy zabawkowe np. Play-Doh z tubkami ciastoliny za 139 zł, zamiast 159 zł, czy dużą drewnianą kuchnię zabawkową przecenioną z 999 zł na 779 zł. Prezentem kupionym w tym markecie mogą być też książki lub odzież sportowa idealna na zabawy na śniegu.

Planując zakupy, warto pamiętać nie tylko o promocyjnym asortymencie przemysłowym, ale też o artykułach spożywczych. W tym tygodniu możemy znaleźć m.in. cukier za złotówkę, tanie masło i jajka w Biedronce, tydzień temu w tym samym dyskoncie mogliśmy znaleźć m.in. darmowe mandarynki. Wybierzecie się do wspomnianych sklepów?

Czytaj też:

Pochwaliła się paczką świąteczną z Lidla. Zestaw jest imponującyCzytaj też:

Biedronka rozdaje vouchery świąteczne. Są warte aż 1000 zł