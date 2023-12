„Renta alkoholowa” wciąż działa. Komu przysługuje kontrowersyjne świadczenie?

Problem alkoholowy dotyka dużej części społeczeństwa. Uzależnienie znacznie utrudnia jakość codziennego życia, a wyjście z niego wymaga często długoterminowej terapii. Osoby dotknięte problemem często zostają skazane same na siebie i nierzadko borykają się z problemami finansowymi. Jest dla nich dostępna pomoc państwa. Nie wszyscy o tym wiedzą.

„Renta alkoholowa”. Tak to działa

Z tytułu borykania z się z uzależnieniem od alkoholu czy używek należy się wsparcie finansowe. Nazywane jest rentą alkoholową. Przysługuje ona na mocy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – artykułu 6, ustęp 1., punkt 5.

O pieniądze mogą się ubiegać osoby, które utraciły zdolność do pracy zarobkowej. Zanim je dostaniemy, musimy udowodnić, że spełniamy odpowiednie warunki. Za przyznawanie funduszu odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podkreśla on, że aby skorzystać, trzeba być osobą niezdolną do pracy, co potwierdza orzeczenie lekarskie – może być to np. opinia dot. uzależnienia, należy mieć wymagany (odpowiedni do wieku) staż ubezpieczenia, a niezdolność do pracy wynikająca z choroby alkoholowej musiała powstać w trakcie okresów składkowych lub nieskładkowych wskazanych w ustawie emerytalnej (lub w ciągu 18 miesięcy od ich ustania).

Tyle pieniędzy można otrzymać w ramach „renty alkoholowej”

Gdy komisja lekarska stwierdzi, że dana osoba kwalifikuje się do przyjęcia wsparcia w formie renty, pieniądze będziemy dostawać bezterminowo lub czasowo w zależności od okoliczności. Z danych pochodzących z 1 marca 2023 wynika, że w tym momencie obowiązująca kwota świadczenia wynosi 1588,44 zł – w przypadku całkowitej niezdolności do pracy lub 1191,33 zł, jeśli dotyczy nas niezdolność częściowa. Takie pieniądze wypłacane są bezpośrednio na konto obywatela.

Niektórzy uznają świadczenie za dość kontrowersyjne, w końcu dotyczy ono osób, które zdolność do pracy tracą w wyniku konkretnych działań spowodowanych często ich winą. Funkcjonuje ono jednak na silnej podstawie prawnej. Każda osoba, której dotyka sprawa, musi obowiązkowo podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, prowadzić działalność gospodarczą lub być wspólnikiem w spółkach jawnych, komandytowych, partnerskich.

Czytaj też:

Renta wdowia 2024. Będzie nowe świadczenie dla seniorówCzytaj też:

Nowe limity dla emerytów. W razie przekroczenia ZUS może zawiesić wypłatę świadczeń