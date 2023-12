Sprzedają kubki z wizerunkiem Szymona Hołowni. Oto ile trzeba zapłacić

Artykuły z wizerunkiem marszałka Szymona Hołowni dostępne są na platformie Allegro.pl – w tym momencie znajdziemy tam przede wszystkim kubki. Każdy z nich kolorowy, ze specjalnym nadrukiem i zdjęciem. Choć produkty ewidentnie mają wymiar humorystyczny, to dla prawdziwych fanów byłego gwiazdora telewizji TVN mogą być nie lada gratką. Oto jak wyglądają.

Sprzedają artykuły z wizerunkiem Szymona Hołowni

Kubki dla miłośników Szymona Hołowni dostępne są w czterech wariantach. Kupić można produkty z nadrukiem „Smacznej kawusi” – do tego oczywiście zdjęcie marszałka wśród serc i kolorowych kwiatów, „Smacznej kawusi i miłego dzionka”, „Mój bohater” oraz „Chociaż dzisiaj dzień deszczowy, uśmiech śle marszałek nowy”. Co najważniejsze ceny tych gadżetów są bardzo przystępne, za jeden zapłacimy od 24,99 do 50 zł.

Każdy ze wspomnianych produktów oferowany jest jako propozycja prezentowa. Znacie szczególnych fanów marszałka Szymona Hołowni? Być może taki gadżet będzie idealnym żartobliwym upominkiem? Sprzedawcy zapewniają, że możemy liczyć na wysokiej jakości artykuł oraz szybką dostawę. Wybór wbrew pozorom jest naprawdę duży. Z informacji dostępnych na portalu Allegro.pl wynika, że zakupu dokonało już ponad 20 osób.

Marszałek Hołownia zdobył serca Polaków

To, że artykuły z Szymonem Hołownią trafiły do sieci mało kogo dziwi, w końcu mowa o człowieku z dużą charyzmą, a do tego znanym nie od dziś. Niegdyś zwracał na siebie uwagę jako jeden z prowadzących kulowy program rozrywkowy „Mam talent”, dziś w o wiele poważniejszym wydaniu zachwyca jako nowy marszałek sejmu.

Odkąd to on stał się tzw. drugą osobą w państwie, obrady sejmu biją rekordy popularności. Oglądać chcą je nie tylko dorośli i wielcy miłośnicy polityki, ale także młodzież. Rządowy kanał w serwisie YouTube o nazwie „Sejm RP” w przeciągu zaledwie kilku dni zdobył ponad 470 tys. subskrypcji. To m.in. wszystko za sprawą tego, że nowy marszałek charakteryzuje się świetnym podejściem do ludzi młodych, otwartością i wysoką kulturą osobistą. Całkiem niedawno rozpoczął on m.in. nagrywanie specjalnego podcastu skierowanego do zwykłych obywateli. Wszystko wskazuje na to, że niebawem produktów z wizerunkiem Szymona Hołowni może być w sieci jeszcze więcej.

