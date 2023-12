Mieszkania coraz ciaśniejsze. Utrzymujemy niechlubne miejsce w rankingu

Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania dla 28 krajów Unii Europejskiej wynosi 96 m2. Średnią podnoszą Cypryjczycy, którzy mają przeciętnie do dyspozycji aż 141,4 m2 powierzchni użytkowej. Nieco mniejsze mieszkania są w Luksemburgu (131,1 m2), w Belgii (124,3 m2), Norwegii (123,2 m2), Danii (118,1 m2) i Szwajcarii (117,1 m2).

Powierzchnia mieszkań. Polska piąta od końca

Na drugim biegunie jest Rumunia, gdzie przeciętna powierzchnia mieszkania jest ponad dwukrotnie niższa od średniej w UE i wynosi zaledwie 43,9 m2. Następne w kolejności wśród najmniejszych mieszkań są Łotwa i Litwa z powierzchnią nieco przekraczającą 60 m2.

Polska z wynikiem 61,5 m2 jest piąta od końca. Gdy wziąć pod uwagę miasta wojewódzkie, to okazuje się, że średnio najwięcej miejsca mają do dyspozycji mieszkańcy Zielonej Góry – 70 mkw. We Wrocławiu, Opolu na rodzinę przypada po 69 m2, w Rzeszowie 67 m2, Poznaniu i Szczecinie po 65 m2.

W Warszawie przeciętny metraż wynosi 59 m2. Najmniejszy jest w Krakowie, Bydgoszczy i Olsztynie (po 58 m2), nie licząc ostatniej Łodzi (54 m2).

I wygląda na to, że prędko nie zwiększymy swojej powierzchni. W ciągu czterech lat rozmiar przeciętnego nowo oddawanego mieszkania wielorodzinnego spadł o 1,3m2. Przeciętne mieszkanie oddawane w budynkach wielorodzinnych miało w trzech kwartałach br. zaledwie 51,8 m2 - informuje serwis Business Insider.

