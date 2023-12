Auchan zapłaci gigantyczną karę. UOKiK podjął decyzję

Od czasu do czasu w mediach głośno robi się o aferach związanych ze znanymi sieciami handlowymi. Bywa, że nakładane są na nie poważne kary finansowe. Przyczynami są nieprzestrzeganie ustalonych zasad, m.in. oszukiwanie lub wprowadzanie w błąd konsumentów. Jakiś czas temu na mocy decyzji sądu gigantyczny mandat przyznano Biedronce. Teraz sprawa dotyczy Auchan.

Auchan zapłaci karę. Jest decyzja UOKiK

Karę na sieć Auchan nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przyczyną jest działanie na szkodę dostawców produktów rolno-spożywczych. Na jaw wyszło, że spółka pobierała od swoich kontrahentów opłaty za transport produktów z magazynów centralnych do sklepów sieci. Nie powinna tego robić,

Za występek Auchan musi zapłacić aż 87 mln kary. To decyzja m.in. prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego. Tak wysokie zobowiązanie ma przestrzec sieć przed kolejnymi działaniami niezgodnymi z prawem. „Centralny transport towarów polepsza pozycję sieci handlowej. Nie jest zatem dodatkową usługą, za którą powinien płacić dostawca, a podstawowym elementem modelu biznesu sieci handlowych. Dlatego niedopuszczalne jest pobieranie opłat za transport towarów z głównego magazynu do sklepów sieci. To finansowanie własnej działalności kosztem dostawców. Za takie działanie nałożyłem ponad 87 mln zł kary na właściciela sieci Auchan” – mówił w rozmowie z mediami Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Auchan wykorzystywał przewagę. UOKiK tłumaczy decyzję

Przedstawiciele UOKiK wyjaśniali, że producenci nabiału, wędlin, owoców i innych produktów spożywczych ponoszą koszty dostarczenia ich do magazynów Auchan. W tym momencie to sieć handlowa staje się właścicielem tych towarów. Sama decyduje też o ich dystrybucji do poszczególnych sklepów. Po tym gdy na jaw wyszło, że dostawcy nie mają wpływu na etap wewnętrznej logistyki Auchan, ale ponoszą koszty, UOKiK wyjaśnił, że to nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej.

W wyniku nieuczciwych działań Auchan nie tylko zapłaci miliony złotych, ale musi zaprzestać dotychczasowych praktyk. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna, dlatego Auchan może jeszcze odwołać się do sądu.

