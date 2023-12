Tani karp w Lidlu tuż przed świętami. Teraz zapłacimy aż od 52 proc. mniej

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Już teraz kompletujemy specjalne przysmaki, które trafią na wigilijny stół. Jednym z najpopularniejszych produktów jest karp. Ta prosta, ale smaczna ryba dostępna jest teraz w prawie wszystkich znanych sklepach. Jest też w promocji. Ostatnio Lidl za zakup karpia oddawał kupony o 100 proc. jego wartości. Oto co nas czeka tym razem.

Karp w Lidlu na święta. Jest promocja

Lidl sprzedaje karpia w promocji od 14 do 17 grudnia. Warto pamiętać, że w nadchodzącym tygodniu mamy niedzielę handlową, więc zakupy można robić przez cały tydzień. Za rybę zapłacimy aż o 52 proc. mniej. Zwykle na 100 gramów produktu trzeba wydać aż 3,29 zł, a teraz jedyne 6,99 zł.

To polski świeży karp w płatach ze skórą. Taką wypatroszoną i umytą rybę można pokroić na części wielkości dzwonka. Warto też skropić ją sokiem z cytryny, dodając sól i pieprz. Kawałki z Lidla świetnie sprawdzą się do klasycznego upieczenia lub usmażenia na patelni. Lidl podkreśla, że zapasy produktu mogą wyczerpać się wcześniej niż 17 grudnia.

Nie tylko karp tani w Lidlu. To jeszcze oferuje sieć

Tuż przed świętami Lidl przenia m.in. mleko, które można kupić za mniej niż 2 zł. Mowa o produkcie marki Pilos 3,2 proc. tańszym o 42 proc. Na jeden karton wydamy tylko 1,99 zł, zamiast 3,49 zł – akcja obowiązuje tylko 15 grudnia.

Do hitów należy zaliczyć też pomarańcze deserowe w cenie 4,99 zł za kg, zamiast 8,99 zł oraz mandarynki sprzedawane luzem w cenie 2,99 zł za kg. Wszystko to dostępne jest do 17 grudnia wyłącznie z kuponem w aplikacji Lidl Plus.

Z aktualnej gazetki wynika również, że promocja dotyczy czekolad Milka Oreo – otrzymamy 3 w cenie 1, śledzi marki Nautica, dorsza atlantyckiego mrożonego, cukierków na wagę, choinek czy bakali idealnych co ciast i deserów. Na artykułach spożywczych się nie kończy, bowiem cały czas możemy korzystać z promocji na asortyment przemysłowy. Lidl zachęca do zakupów prezentów świątecznych i oferuje m.in. modne urządzenia kuchenne, odzież, zabawki dla dzieci czy narzędzia do majsterkowania.

