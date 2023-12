Dom lorda Byrona wystawiony na sprzedaż. Kosztuje ponad 150 mln zł

Zakup domu, w którym mieszkał światowej sławy poeta lord Byron będzie prawdziwą gratką dla koneserów sztuki. Za każdym razem, gdy na rynek trafiają takie skarby, szybko robi się o nich bardzo głośno. Zainwestowanie w tego typu obiekt to niezła inwestycja, w końcu rezydencja jest wartą fortunę.

Dom lorda Byrona na sprzedaż

Kim był lord Byron? Jeśli nie pamiętasz kultowego artysty, warto nadmienić, że mowa o człowieku wielu talentów. George Gordon Noel Byron pochodzi z Londynu i to właśnie rezydencja znajdująca się w tym mieście ma trafić w ręce nowego właściciela. Poeta i dramaturg ma na swoim koncie liczne dzieła. Do najbardziej znanych zaliczamy „Giaura” i „Don Juana”. Dziś osoba, która będzie zdolna zapłacić 150 mln zł, ma szansę zamieszkać w domu, w którym przebywał autor utworów.

Rezydencja Byrona mieści się przy londyńskiej ulicy Piccadilly. To kamienica zbudowana w latach 1760-1764, której łączna powierzchnia użytkowa wynosi ponad 1300 m kw. Tak historyczny obiekt wymaga dużej uwagi i jest prawdziwym skarbem kulturowym. Na miejscu zobaczymy sześć pięter połączonych windą oraz kamiennymi schodami, sypialnie i wiele oryginalnych elementów z minionej epoki. Z okna domu możemy podziwiać piękny Green Park.

Czy każdy może kupić dom lorda Byrona w Londynie?

By sięgnąć po dom lorda Byrona trzeba mieć przede wszystkim sporo gotówki nie tylko na zakup, ale też na utrzymanie domu i renowacje. W ogłoszeniu agencji Knight Frank wystawiającej dom na sprzedaż zaznaczono, że nieruchomość wymaga rewitalizacji. Zwłaszcza jej górne kondygnacje.

Do tej pory kamienica była przystosowana głównie do potrzeb biurowych, ale nic nie stoi na przeszkodzie w tym, by ponownie przerobić ją na wielorodzinny dom mieszkalny. Na wartość obiektu wpływa wiele czynników m.in. to, że jego gośćmi bywały takie postaci jak Winston Churchill, dramaturg William Butler Yeats czy muzyk Cole Porter. Poeta Byron był właścicielem lokalu aż do śmierci i długo go wynajmował.

Osoba, która dziś weźmie w ręce tę przestrzeń, ma możliwość wykorzystać ją w wybrany sposób. Najważniejsze, by traktować dom z szacunkiem.

