Sondaże: tyle Polacy są gotowi wydać w święta. Jedna kategoria wydatków jest tańsza

Ile Polacy planują wydać na organizację zbliżających się świąt Bożego Narodzenia? Największą część świątecznego budżetu pochłoną zakupy spożywcze związane z przygotowaniem świąt.

Przeciętny Polach chce wydać prawie 600 zł na prezenty

Nieco mniej pieniędzy chcemy przeznaczyć na prezenty, do rachunku trzeba też doliczyć koszty związane z dojazdem do miejsca, w który, planujemy świętować. Według raportu „Świąteczny Portfel Polaków 2023” przygotowanego przez Związek Banków Polskich wydatki (podkreślmy: na osobę) te mają się rozkładać następująco:

607 zł – artykuły spożywcze i organizacja świąt;

565 zł – prezenty;

318 zł – podróże.

Rok temu ankietowani prognozowali wyższe koszty dojazdów, co mogło być spowodowane droższymi paliwami. Ogólnie rzecz biorąc na przygotowanie świąt wydamy w tym roku o ok. 4 proc. więcej niż w 2022 roku, a pula przeznaczona na prezenty zwiększyła się aż o 13 proc. Autorzy badania szacują, że czteroosobową rodzinę święta Bożego Narodzenia 2023 będą kosztowały ok. 3700 zł.





501-1000 zł to przewidywana kwota wydana w święta

Z badania sondażowni United Surveys na zlecenie RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej” wynika natomiast, że 39,7 proc. ankietowanych wyda na organizację świąt od 501 do 1000 zł. Co piąty badany (20,5 proc.) liczy się z kwotą pomiędzy 1001 a 2000 zł, z kolei 3,2 proc. respondentów planuje wydać od 2001 do 3000 zł. Tylko 2 proc. respondentów może sobie pozwolić na przekroczenie kwoty 3000 zł, za to aż co dziesiąty Polak (10,8 proc.) na ten świąteczny czas może wygospodarować tylko 300 zł. Więcej, bo 16,6 proc. badanych, planuje wydać od 301 do 500 zł.

Ile w tym roku kosztują choinki?

Na pewno więcej zapłacimy w tym roku za drzewka bożonarodzeniowe. Najpopularniejszymi w Polsce bożonarodzeniowymi choinkami są jodła kaukaska i świerk. Jodły są nieco droższe. Na plantacjach choinek ich cena to ok. 110 złotych za metrowe drzewko. Ceny metrowych świerków zaczynają się od 70 złotych.

Nieco taniej wyjdzie choinka z supermarketu. Tu, w przypadku naprawdę niewielkich drzewek, ceny zaczynają się już od ok. 20 złotych. Nie ma jednak pewności, że taka choinka jest świeża, jak długo stała w cieple i czy za chwilę nie zaczną z niej opadać igły.

Niech nikogo nie korci nielegalne pozyskanie choinki – prosto z lasu. Za kradzież drzewka grozi mandat do 500 złotych lub nawet 5 ty. złotych grzywny, jeśli sprawa trafi do sądu. Należy pamiętać, że nielegalne jest nie tylko wycinanie całych drzewek, ale i gałęzi, z których powstają świąteczne stroiki.

Czytaj też:

Jak zmieni się wynagrodzenie podstawowe w 2024 roku?Czytaj też:

Polacy ograniczają wydatki świąteczne. Lekki spadek zainteresowania promocjami