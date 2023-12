Masło w Lidlu za 2,79 zł. Można zrobić zapas na święta

Szukacie najlepszych promocji na artykuły spożywcze? W poniedziałek Lidl zaprezentował najnowszą gazetę promocyjną ważną od 18 do 20 grudnia. Wynika z niej, że zaoszczędzimy na wielu produktach codziennego użytku. Po masło prawdopodobnie zgłoszą się tłumy.

Tanie masło w Lidlu. Mniej niż 3 zł

Promocja na masło w Lidlu potrwa tylko jeden dzień. Zapowiedziano ją na wtorek 19 grudnia. Każdy, kto przyjdzie do sklepu w tym terminie i aktywuje swój kupon w aplikacji Lidl Plus otrzyma kostkę produktu Pilos 83 proc., 200 g za jedyne 2,79 zł. Normalnie trzeba wydać aż 5,99 zł, a to oznacza, że zapłacimy o 53 proc. mniej.

Jest jeden haczyk. Promocja Lidla na masło nalicza się jedynie przy zakupie trzech kostek. Dopiero gdy okażemy przy kasie taką ilość, cena, jednej wyniesie 2,79 zł. Wydaje wam się, że tyle sztuk to dużo? Warto pomyśleć o nadchodzących świętach. Taki produkt przyda się nie tylko do smarowania pieczywa, ale również do tworzenia kramów na ciasta, czy innych smakołyków i potraw.

Nie tylko masło tanie w Lidlu. Są też gratisy

Na jednej promocji w Lidlu się nie kończy, chociaż chcąc skorzystać z nadchodzących ofert, trzeba wziąć pod uwagę terminy. Wiele zniżek ważnych będzie tylko w ciągu jednego dnia. Przykładowo tylko 19 grudnia za darmo otrzymamy opakowanie twarogu Pilos, 1 kg zaś tylko 18 grudnia obowiązuje 60 proc. zniżki na drugi tańszy produkt marku Nautica – mowa o rybach.

Większość przecenionych towarów idealnie sprawdzi się do przygotowywania wigilijnych potraw. Zaoszczędzimy m.in. na pomarańczach, karpiu czy słodyczach z serii Raffaello i Ferrero Rocher.

Jeśli mowa o gratisach, to w tym tygodniu w Lidlu mamy szansę na darmowe jajka ściółkowe marki Złota Nioska – tylko w środę 20 grudnia, majonez Kania – w ramach 2 + 1 gratis, zabawki, dekoracje świąteczne i tekstylia – drugi produkt za grosz, soki Solevita – w ramach 2+1 gratis, a także czekolady Fin Care – w ramach 2 + 1 gratis. Wszystkie szczegóły podane są w gazetkach promocyjnych sieci.

Czytaj też:

Tanie cytrusy do niedzieli w Lidlu. W ofercie cytryny, pomarańcze, grejpfruty i pomeloCzytaj też:

Biedronka rozdaje vouchery świąteczne. Są warte aż 1000 zł