Zasiłek pogrzebowy 2024 r. jednak wzrośnie. Ile będzie wynosił?

Zasiłek pogrzebowy wkrótce wzrośnie, a kwota świadczenia będzie dużo wyższa niż dotychczas. Podniesienie wysokości zasiłku pogrzebowego było jedną z obietnic wyborczych Lewicy. Wszystko wskazuje na to, że bardzo szybko zostanie zrealizowana, a obywatele w potrzebie otrzymają większe wsparcie niż w latach ubiegłych.

Co to jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie przyznawane przez ZUS członkowi rodziny, instytucji lub osobie obcej, która pokryła koszty pogrzebu. W przypadku członków rodziny świadczenie jest stałe i wynosi 4 tysiące złotych. W przypadku osób obcych lub instytucji ZUS zwraca poniesione koszty.

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie zorganizowania pogrzebu:

osoby ubezpieczonej w ZUS

emeryta lub rencisty

osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania

członka rodziny ubezpieczonego w ZUS, emeryta lub rencisty

osoby po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobom lub instytucjom, które pokryły koszty pogrzebu innego człowieka. Komu konkretnie?

członkowi rodziny (małżonkowi, rodzicom, osobie przysposabiającej, dzieciom, rodzeństwu, dziadkom, wnukom)

pracodawcy

domowi pomocy społecznej,

gminie,

powiatowi,

osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego,

osobie obcej

Ile będzie wynosił zasiłek pogrzebowy 2024 r?

17 grudnia 2023 roku Lewica potwierdziła obiecaną w kampanii wyborczej podwyżkę zasiłku pogrzebowego. W 2024 roku wzrośnie on do 150 procent pensji minimalnej, która od 1 lipca 2024 r. będzie wynosić 4300 złotych brutto. Zasiłek pogrzebowy wzrośnie wtedy do 6450 zł.

Jak otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Aby dostać z ZUS-u zasiłek pogrzebowy, należy złożyć odpowiednie dokumenty. Są to m.in.:

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk Z-12)



Akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe

Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu lub kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem

Skrócone akty stanu cywilnego potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą

Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Kiedy złożyć dokumenty?

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy złożyć dokumenty w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której pogrzeb opłacaliśmy. Po tym terminie nie można już otrzymać wsparcia finansowego.

Czytaj też:

Zasiłek przedemerytalny – co to za świadczenie i ile wynosi?Czytaj też:

Zasiłek opiekuńczy na rodzica. Jakie jest kryterium dochodowe?