Kiedy renty i emerytury w grudniu? Mała zmiana w terminach

– Seniorzy, których termin płatności świadczenia wypada 25 grudnia, nie muszą się martwić, że zostaną bez pieniędzy na święta – poinformowała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska.

Kiedy emerytury w grudniu?

Świadczenia, z terminem płatności wyznaczonym na 25 grudnia, doręczane przez listonoszy trafią na pocztę 19 grudnia, a przekazywane do banku – 21 grudnia. Do końca grudnia pieniądze otrzymają także osoby, których termin wypłaty świadczenia przypada na 1 stycznia 2024 r. i ZUS przekaże środki na pocztę 22 grudnia, a do banku - 28 grudnia.

Wspomniany listonosz coraz rzadziej przychodzi jednak do emerytów: 78 proc. uprawnionych otrzymuje pieniądze na konto.

ZUS apeluje do seniorów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina seniorom, by pamiętali o poinformowaniu organu o zmianie adresu zamieszkania, bądź rachunku bankowego. W przeciwnym wypadku nie otrzymają świadczenia na czas.

Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku przypomina w komunikacie, by ubezpieczeni informowali Zakład o zmianie danych. Konkretnie chodzi o nowy numer konta i nowy adres zamieszkania. Zbyt późno zmieniony numer konta bankowego może oznaczać późniejszą wypłatę emerytury.

– Stary numer rachunku bankowego lub nieaktualny adres zamieszkania sprawiają, że do klientów ZUS nie docierają ani informacje, ani przelewane przez Zakład pieniądze – ostrzegła Kowalska-Matis, w komunikacie, którego treść podaje Radio Zet.

Rzeczniczka dolnośląskiego ZUS przypomina, że dotyczy to nie tylko emerytów, ale wszystkich osób, które otrzymują od Zakładu jakiekolwiek pieniądze, czyli np. beneficjentów 500 plus (od stycznia 800 plus).

Czytaj też:

Co dalej z 13. i 14. emeryturą? Ujawniono do kiedy na pewno pozostanąCzytaj też:

Emerytury z KRUS średnio o 1000 zł niższe niż z ZUS