Produkty z Hebe za złotówkę i już od 7 zł. Promocje trwają aż do końca roku

Ta oferta Hebe jest wyjątkowo atrakcyjna. Sieć uwzględniła w niej nie tylko kosmetyki do makijażu, ale też zapachy i artykuły pielęgnacyjne do skóry czy włosów. Okazuje się, że niektóre z nich kupimy już od 6,99 zł, a jeszcze inne otrzymamy za jedyną złotówkę. Zdradzamy szczegóły.

Produkty z Hebe od 6,99 zł. Hity promocyjne

Na liście z największymi hitami znalazły się m.in. regenerujący krem do rąk Elevine Cosmetics, 75 ml, który kosztuje teraz jedynie 6,99 zł, zamiast 9,99 zł. Mniej niż 10 zł zapłacimy też za antyperspirant w kulce Nivea Black&White Invisible Clear, żel intymny Aqua Alone marki Unimil czy mus do mycia ciała o zapachu marakui i limonki od Hebe Cosmetics.

Nieco więcej, bo 11,99 zł zapłacimy za hit, jakim jest szampon w piance do włosów kręconych i falowanych marki Sielanka i zapachu Czerwone Maki. Kosztuje jedynie 11,99 zł, zamiast 14,99 zł. Na liście znalazł się też kultowy żel aloesowy do twarzy Aloe Vera SoQu – jego cena to 14,99 zł, zamiast 30 zł. Ponadto sporo zaoszczędzimy na kremie-masce do twarzy Age-Reset – kosztuje 39,99 zł, zamiast 79,99 zł.

Kultowym produktem sprzedawanym w o wiele niższej cenie są też perfumy Bruno Banani – damski zapach Pure Woman. Sprzedawany jest w charakterystycznym ciemnoróżowym opakowaniu. Butelka 50 ml kosztuje jedynie 79,99 zł, a jego cena regularna wynosi zwykle 139,99 zł.

Kosmetyki za 1 zł w Hebe. Promocja dotyczy jednej marki

Oczywiście specjalna lista produktów promocyjnych przedstawiona w gazetce Hebe to nie wszystko. Naszą uwagę zwróciły również kosmetyki, które można otrzymać za jedyną złotówkę. Akcja dotyczy produktów do paznokci od Sally Hansen. Wszystko dzięki akcji 1 + 1 za 1 zł. Artykuły można miksować dowolnie, jednak mniej zapłacimy zawsze za najtańszą rzecz.

W Hebe znajdziemy bardzo szeroki wybór produktów od Sally Hansem. Za 1 zł mamy szansę odebrać m.in. błyszczący lakier Miracle Gel Holid o wartości 39,99 zł czy wysuszacz lakieru Insta Drip Top Coat o wartości 22,99 zł. Zwykłe szybkoschnące lakiery kosztują zwykle 19,99 zł. Gdy weźmiemy jeden, drugi również będzie kosztował tylko złotówkę. W ofercie dostępne są też odżywki wzmacniające i proteinowe i bazy pod lakiery.

