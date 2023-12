Lidl szaleje z kolejną promocją. Tym razem mleko za 2 zł, a kawa o 62 proc. taniej

Takich promocji w Lidlu szukamy najczęściej. Mowa o tych, które dotyczą podstawowych artykułów spożywczych niezbędnych do przyrządzania ciast czy przysmaków świątecznych. Ostatnio masło, teraz mleko i kawa. Oto czym sieć zaskakuje klientów w połowie tygodnia.

Tanie mleko w Lidlu. Mniej ni 2 zł

By zaoszczędzić na mleku, należy zjawić się w Lidlu między 21 a 23 grudnia. To przez te trzy dni będziemy mieli szansę kupić produkt marki Polmlek 3,2 proc. w kartonie o pojemności 1 L za jedyne 1,99 zł. Normalnie trzeba wydać aż 3,99 zł, czyli o połowę więcej. Taka zniżka jest prawdziwą gratką, dla wszystkich, którzy piją dużo kawy z mlekiem lub szykują się do robienia wypieków świątecznych.

By skorzystać z promocji, trzeba przestrzegać zasad. Lidl przestawił proste warunki. Tylko 1,99 zł za jeden karton mleka zapłacimy, gdy do kasy pojedziemy z sześcioma sztukami. Wcześniej trzeba też aktywować kupon w aplikacji lojalnościowej Lidl Plus. Ponadto jak zwykle obowiązują limity – jedna osoba może zabrać maksymalnie 12 opakowań. Boicie się, co zrobić z zapasem? Można zostawić nawet na przyszły rok. Produkt UHT ma dość długą datę ważności.

Nie tylko mleko tanie w Lidlu. Tym razem też kawa

Jednym z największych hitów w połowie tego tygodnia jest również kawa. Tym razem taniej otrzymamy produkt rozpuszczalny Jacobs Cronat Gold w opakowaniu 200 g. Zwykle kosztuje ono aż 31,99 zł, a od 21 do 23 grudnia wystarczy zapłacić 62 proc. mniej. Cena 21,99 zł jest najniższą, jaką była w ciągu ostatniego miesiąca. To prawdziwa gratka, dla wszystkich kawoszy.

I w przypadku kawy obowiązuje limit. Lidl podkreśla, że na jeden kupon aktywowany w aplikacji Lidl Plus można zabrać maksymalnie 2 sztuki produktu. Jest też mały haczyk. Aby kawa kosztowała 21,99 zł, trzeba podejść do kasy z dwoma opakowaniami. Wtedy zapłacimy za nie 44 zł, zamiast 64 zł. Trzeba przyznać, że różnica robi wrażenie. Taką kawę można wykorzystać m.in. jako część świątecznego prezenty dla kogoś z bliskich. Będzie świetnym dodatkiem np. do czekoladek.

Czytaj też:

Masło w Lidlu za 2,79 zł. Można zrobić zapas na świętaCzytaj też:

Tani karp w Lidlu tuż przed świętami. Teraz zapłacimy aż od 52 proc. mniej