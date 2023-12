Tak wygląda paczka świąteczna z Rossmanna. Pracownica pokazała to na filmie

Ostatnio dużą furorę zrobiły paczki świąteczne z Lidla i Biedronki. Przedstawiciele tych firm wyjątkowo zadbali o swoich pracowników, oferując im nie tylko podarunki dla dorosłych, ale również dla dzieci. Nie brakowało ciekawych zabawek, książek czy słodyczy. Tym razem sprawdziliśmy, jak wypadł Rossmann.

Świąteczne paczki z Rossmanna. Tak wyglądały

Pracownicy Rossmanna dostali swoje paczki już jakiś czas temu. Od tego momentu w sieci zaczęły krążyć filmiki, na których widać, co znalazło się w pudełkach. W tym roku jak zwykle zaoferowano elegancko zapakowaną książkę, wino i słodycze – gorzką czekoladę i konfiturę jagodową. Wszystko to świątecznym stylu. Jedna z kobiet komentujących wideo, na którym pokazano cały zestaw, dodała, że do tego wszystkiego pracownicy otrzymują 500 zł na konto.

Co najważniejsze Rossmann co roku oferuje też podarunki dla dzieci pracowników. Dostają one różnego rodzaju zabawki i gry do nauki i zabawy. Wszystko to dopasowywane jest do wieku pociechy. O tym, co dokładnie znajduje się w takim zestawie wiedzą jednak tylko ci, którzy mają potomstwo.

Internauci, którzy zobaczyli tradycyjną paczkę świąteczną z Rossmanna nie byli tak zachwyceni jak w przypadku relacji pracowników Lidla czy Biedronki. Zwrócono uwagę na to, że jest biedniej i skromniej. „Jak dla mnie alkohol nie powinien się tam znaleźć” – pisała jedna z kobiet. „Takie paczki to zapchaj dziura” – dodała inna.

W innych firmach lepiej? Internauci porównują je z Rossmannem

Internauci, którzy zaczęli komentować wspomniane wideo, zauważali, że inne znane firmy oferują lepsze warunki. „Tymczasem w Biedronce 1500 zł i box” – pisała jednak z kobiet. „Pracownicy firmy, w której pracuję, dostają 2500 zł” – dodawała inna. Zwracano też uwagę, że w Pepco za przepracowany rok przysługuje aż 900 zł.

A do was jakie paczki przemawiają najbardziej? Wolelibyście otrzymać pieniądze na konto czy pudełko pełne niespodzianek?

Czytaj też:

Świąteczne pluszaki wracają do Rossmanna. To 17 edycja akcji „Podaruj Misia”Czytaj też:

Rossmann przecenił kultowy podkład do twarzy. 34,99 zł, zamiast 79,99 zł