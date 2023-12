DUKA „uszczęśliwiała” klientów na siłę. Prezes UOKiK nałożył 1,5 mln zł kary

Pod konie czerwca pisaliśmy o tym, że prezes UOKiK postawił spółce Duka International zarzut naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Zastrzeżenia dotyczyły działalności e-sklepu duka.com, który dokładał do koszyka niezamówione przez klientów produkty.

Prezes UOKiK ukarał sklep DUKA

To kupujący, aby uniknąć zakupu niechcianego towaru, musieli go usunąć. Konsumenci mogli nie zauważyć dodatkowego artykułu podczas składania zamówienia i dokonać zakupu, którego nie planowali. Jeśli w przesyłce otrzymywali niechciany produkt, mogli zaakceptować sytuację albo poświęcić swój czas i ponieść koszty przesyłki, aby go zwrócić. Zakwestionowana praktyka trwała prawie cały ubiegły rok – od 4 stycznia do 27 grudnia.

- Przedsiębiorca nie może podejmować decyzji za konsumentów ani próbować wpływać na ich zamówienia poprzez automatyczne dodawanie produktów do koszyka w sklepie internetowym. Może to bowiem prowadzić do zakupu niechcianego artykułu, którego zwrot wywoła po stronie konsumentów uciążliwości i będzie wymagał poniesienia dodatkowych kosztów przesyłki – mówi kilka miesięcy temu prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Po przeprowadzeniu działań wyjaśniających zadecydował on o nałożeniu kary w wysokości ponad półtora miliona zł na DUKA International za stosowanie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. Prezes UOKiK uznał, że konsumenci mogli nie zauważyć dodatkowego artykułu podczas składania zamówienia i dokonać zakupu, którego nie planowali. Okolicznością łagodzącą był fakt, że spółka sama zaniechała stosowania niedozwolonej praktyki.

– Strona powinna być tak stworzona, by konsument mógł się po niej poruszać intuicyjnie i bezpiecznie. Projektowanie strony internetowej w sposób, który wymusza na konsumenci aktywne działanie, by w jego koszyku zakupowym nie znalazły się produkty, których on nie wybrał, jest działaniem nielojalnym i utrudniającym konsumentowi dokonywanie zakupów online. Przedsiębiorca oferujący produkt w promocji może sugerować konsumentowi dodanie go do koszyka, nie może jednak sam podejmować za konsumenta tej decyzji – podkreślił Chróstny w komunikacie.

Informacja o decyzji Prezesa Urzędu ma trafić e-mailowo oraz sms do poszkodowanych klientów. Powinna pojawić się również na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych spółki. Wydana decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do sądu.



Czytaj też:

Zagubiona walizka za 13 zł? Oszuści odświeżają stary scenariuszCzytaj też:

Pierwszy krok do odwołania Kurskiego z Banku Światowego. Nie jest już gubernatorem