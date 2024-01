Promocje w Biedronce na początek 2024 roku. Mleko za 1,99 zł, a kosmetyki tańsze o połowę

Jesteście gotowi na pierwsze zakupy w tym roku? Klienci już od 2 stycznia mogą odwiedzać zarówno wszystkie duże jak i mniejsze markety. Większość z nich od wtorku oferuje specjalne zniżki. Sprawdziliśmy, po co warto udać się do Biedronki. „Teraz jeszcze więcej oszczędności” – reklamuje się portugalska sieć. Czy to rzeczywiście prawda?

Nowe promocje w Biedronce. Tanie produkty spożywcze

Z gazetki Biedronki ważnej od 2 stycznia 2024 roku wynika, że w tym tygodniu zaoszczędzimy m.in. na mleku, maśle, mięsie, warzywach, a nawet, alkoholu niskoprocentowym. Wystarczy użyć aplikacji Moja Biedronka i pojawić się w sklepie do 5 stycznia.

Aż o 42 proc. taniej tańsze jest mleko marki Mleczna Dolina 3,2 proc. Tym razem za jedno zapłacimy wyłącznie 1,99 zł. Warunkiem otrzymania takiej ceny jest zabranie ze sobą minimum 6 opakowań. Niestety są też limity – łączny w trakcie trwania akcji to 12 kartonów na jedno konto lojalnościowe. Jeśli mowa o maśle, to drugi produkt Mleczna Dolina kosztuje 3,49 zł, to aż o 82 proc. taniej.

Innym hitem jest Kiełbasa Żywiecka marki Kraina Wędlin. Przy zakupie dwóch sztuk, za drugie opakowanie zapłacimy tylko 10,99 zł – będzie tańsze o 74 proc. Co jeszcze warto wiedzieć? Istnieje limit dzienny na 6 opakowań. Ponadto o połowę taniej otrzymamy pomidorki śliwkowe w opakowaniu 500 g – kosztują tylko 4,49 zł. Trunki w puszce marki Żubr dostępne są taniej o 82 proc., pod warunkiem zabrania dwóch 6-paków.

Promocje w Biedronce. Tańsze też kosmetyki

Biedronka przeceniła nie tylko asortyment spożywczy, ale też przemysłowy. Od 2 do stycznia wszystkie kosmetyki marki Nivea otrzymamy o 50 proc. taniej. Zniżka dotyczy drugiego tańszego produktu z pary – by ta obowiązywała, konieczne jest zabranie co najmniej dwóch sztuk.

Wszystkie artykuły można mieszać dowolnie, a na półkach znajdziemy zarówno te dla kobiet jak i mężczyzn. Do wyboru mamy m.in. dezodoranty, balsamy do ciała, kremy do twarzy, żele pod prysznic czy olejki.

Warto zwrócić też uwagę na produkty do zębów marki Colgate – teraz skorzystamy z 1 + 1 gratis. Obowiązuje jednak limit dzienny, przez który taniej otrzymamy maksymalnie dwie rzeczy. Wiecie już, po co sięgniecie?

