Produkty w Lidlu tańsze o 50 proc. Kupony ważne tylko do 3 stycznia

Nową gazetką ważną od 2 stycznia pochwaliła się już m.in. Biedronka. Sieć sprzedaje teraz m.in. tanie mleko, masło czy kosmetyki. Nowy rok z promocjami zaczyna nie tylko portugalski dyskont, ale równie niemiecki Lidl. Na liście sklepy znalazło się mnóstwo artykułów przecenionych o 50 proc. Znajdziemy nie tylko te spożywcze.

Za pół ceny w Lidlu. Oto lista produktów

Od wtorku 2 stycznia do środy 3 stycznia klienci Lidla mają okazję skorzystać ze specjalnych zniżek noworocznych. Wystarczy aktywować kupony w aplikacji Lidl Plus, by cieszyć się 50 proc. rabatem na sok pomarańczowy Solevita w butelce o pojemności 1 L. – zwykle kosztuje 4,85 zł, a teraz tylko 2,39 zł.

Ponadto zniżka dotyczy grejpfrutów czerwonych sprzedawanych luzem – za 1 kg wydamy tylko 3,99 zł, zamiast 7,99 zł, szynki konserwowej Pikok w plastrach – w cenie 3,45 zł, brokułów w opakowaniu 500 g – za 4,49 zł, zamiast 8,99 zł czy piersi z indyka marki Rzeźnik – w cenie 13,79 zł za kg, zamiast 26,61 zł. Nie brakuje też czegoś dla dzieci – każde drugie wybrane mleko Bebiko też kosztuje o połowę mniej.

Trzeba przyznać, że różnice w cenach są zaskakujące. Dzięki ofercie Lidla zakupy mogą pozwolić na wiele noworocznych oszczędności. Taniej o 50 proc. otrzymamy nie tylko asortyment spożywczy. Na liście znalazł się również kultowy płyn do mycia naczyń Ludwik, 900 g miętowy. Każdy produkt przy zakupie dwóch sztuk, będzie kosztował tylko 4,29 zł.

Tanie produkty w Lidlu. Takie ceny aż do końca stycznia

Poza listą produktów tańszych o 50 proc. Lidl w gazetce promocyjnej pokazuje również wiele artykułów, które mają kosztować mniej nawet przez cały miesiąc. Są nimi m.in. wyroby miejsce marki Rzeźnik jak mięso mielona z indyka, boczek czy parówki i smalec. Przez najbliższe dni warto będzie sięgać też m.in. po soki Solevita w ramach 2 + 1 za grosz, a także pieluszki Lupilu dostępne w ramach 2 w cenie 1.

Co jeszcze przecenił niemiecki dyskont? Na ryneczku Lidla otrzymamy owoce i warzywa tańsze od 25 do 40 proc. zaś napoje roślinne są tańsze o 60 proc. To też idealna okazja dla fanów kasz – wszystkie objęte są zniżką do 42 proc. Więcej szczegółów pojawia się w aktualnych gazetkach.

Czytaj też:

Vouchery dla klientów za butelki po napojach. Biedronka stawia nowe maszyny do recyklinguCzytaj też:

Nowy zakaz w sklepach. Ten produkt kupisz już tylko z dowodem osobistym