800+: pierwsze przelewy już zlecone. Kiedy kolejne?

Już wkrótce rodzice dzieci do 18. roku życia otrzymają nie 500, a 800. Pierwszy przelew został przez ZUS zrealizowany 2 stycznia. Do rodziców trafiło 547 mln zł na 684 tys. dzieci. Kolejny termin wypłat to 4 i 7 stycznia – przelew obejmie kwotę 1,6 mld zł. Kolejne terminy wypłat to 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dzień każdego miesiąca. Gdy płatność wypada na dzień wolny od pracy środki przekazywane będą dzień wcześniej.

Podniesienie świadczenia o 300 zł na każde dziecko oznacza, że rocznie program będzie kosztował o 24 mld zł więcej niż do tej por. Jednak w kolejnych latach zakładany jest spadek wydatków w związku ze zmniejszającą się populacją dzieci w wieku 0-17 lat.

800 plus. Tego chcą Polacy

Podwyżka świadczenia w programie „Rodzina 500+” nastąpi automatycznie i nie trzeba składać żadnego wniosku. „Super Express” zapytał czytelników, czy świadczenie powinno zostać utrzymane, a jeśli tak, to czy jego wypłata powinna być uzależniona od spełnienia dodatkowych wymogów – aktualnie takich nie ma i pieniądze są wypłacane na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. W internetowej ankiecie wzięło udział ponad 2600 osób. Większość uznała, że świadczenie powinno być wypłacane przy spełnieniu odpowiednich warunków.

Większość głosujących uznała, że pieniądze powinny być dostępne tylko dla pracujących rodziców. W listopadzie „Super Express” zlecił również profesjonalne badanie opinii społecznej. Z badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster wynika, że że nowy rząd powinien wprowadzić próg dochodowy, od którego nie przysługuje świadczenie 800 plus.

W ramach sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster ankietowani zostali zapytani o zdanie na temat wprowadzenia progu dochodowego gospodarstwa domowego, od którego świadczenie już by nie przysługiwało. Aż 63 proc. badanych uznało, że to słuszny pomysł.37 proc. respondentów uważa, że nie powinno się wprowadzać progu dochodowego w świadczeniu 800 plus.

