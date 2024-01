Święto Trzech Króli. Czy w sobotę 6 stycznia zrobimy zakupy?

W sobotę 6 stycznia w Polsce obchodzimy Trzech Króli. Jest to dzień wolny od pracy, co oznacza, że zamknięte są zakłady pracy, lokale usługowe, szkoły, przedszkola i urzędy.

Czy w Trzech Króli zrobimy zakupy?

W święto Trzech Króli zamknięte będą również wszystkie duże sklepy, markety i galerie handlowe. To oznacza, że w sobotę nie zrobimy większych zakupów, chyba że udamy się do małych prywatnych sklepów, w których właściciel zdecydował, że przyjmie klientów.

Gdzie 6 stycznia zrobimy zakupy?

6 stycznia nieczynne będą popularne dyskonty jak Lidl czy Biedronka, a także duże sieci jak Carrefour, Auchan czy Kaufland. Zakupy możemy zrobić jedynie w lokalnych sklepikach spożywczych, na stacjach benzynowych, a także w sklepach na dworcach autobusowych i kolejowych.

Czynne mogą być także osiedlowe Żabki, które funkcjonują na trochę innych zasadach niż inne sieci sklepów. Są to sklepy oparte na modelu franczyzy, dlatego właściciel może samodzielnie podejmować decyzje o otwarciu placówki. W dni świąteczne sklepy mogą jednak pracować w innych godzinach niż zwykle, dlatego warto sprawdzić wcześniej, czy osiedlowy sklep będzie otwarty 6 stycznia, a jeśli tak, to w jakich godzinach przyjmie klientów.

Sklepy wydłużają godziny pracy przed 6 stycznia

W piątek 5 stycznia 2024 roku, dzień przed świętem Trzech Króli, wiele sieci sklepów wydłuża godziny pracy, by obsłużyć większą liczbę klientów. Aż do godziny 23:30 będzie można zrobić zakupy w Biedronce, a do 23:00 w Lidlu. Dzięki temu można zrobić większe zakupy na cały weekend.

Przypominamy, że niedziela 7 stycznia nie jest niedzielą handlową. To oznacza, że w ten weekend sklepy będą zamknięte zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Trzeba więc zrobić zakupy wcześniej.

