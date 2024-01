800+. Ledwo ruszyły wyższe wypłaty, pojawili się oszuści

Ministerstwo ostrzega przed osobami, które „czasami dzwonią lub piszą wiadomości z ofertą fikcyjnej pomocy w wypełnieniu wniosku w sprawie świadczenia wychowawczego”. Nie należy dawać wiary osobom, które przekonują, że złożenie wniosku o wyższe świadczenie jest trudne i wymaga dodatkowej pomocy. Świadczenie w wyższej jakości jest wypłacane automatycznie na rzecz wszystkich dzieci, które otrzymywały je do tej pory. Nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków.

„Resort apeluje o zachowanie ostrożności i rozwagi. Kwota świadczenia wychowawczego jest zwiększana automatycznie – nie trzeba wypełniać żadnego nowego wniosku. Wypłaty z programu Rodzina 800 plus są realizowane w tych samych terminach, co dotychczas, ale w nowej wysokości. Rodzice informowani są o tym fakcie elektronicznie” – czytamy w komunikacie.

twitter

800+: pierwsze przelewy już zlecone. Kiedy kolejne?

Pierwszy przelew został przez ZUS zrealizowany 2 stycznia. Do rodziców trafiło 547 mln zł na 684 tys. dzieci. Kolejny termin wypłat to 4 i 7 stycznia – przelew obejmie kwotę 1,6 mld zł. Kolejne terminy wypłat to 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dzień każdego miesiąca. Gdy płatność wypada na dzień wolny od pracy środki przekazywane będą dzień wcześniej.

Podniesienie świadczenia o 300 zł na każde dziecko oznacza, że rocznie program będzie kosztował o 24 mld zł więcej niż do tej por. Jednak w kolejnych latach zakładany jest spadek wydatków w związku ze zmniejszającą się populacją dzieci w wieku 0-17 lat.

Czytaj też:

Inflacja w Polsce znów w górę. GUS podał dane za grudzieńCzytaj też:

Czy Pepsi zniknie ze sklepów Carrefour w Polsce? Niejasny komunikat