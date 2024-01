Cukier za darmo w Lidlu. To jednodniowa akcja promocyjna

O najnowszej promocji Lidla dowiadujemy się z aktualnej gazetki promocyjnej ważnej od 8 do 10 stycznia. Jednym z największych hitów na ten tydzień jest cukier. Wystarczy podejść do kasy z jednym opakowaniem, by za drugie nie płacić kompletnie nic. Są też inne proste warunki do spełnienia. Czym poza tym zaskoczy nas niemiecki dyskont?

Promocja na cukier w Lidlu. Opakowanie gratis

By skorzystać z promocji na cukier w Lidlu, należy aktywować specjalny kupon w aplikacji sieci. To bardzo proste, każdy zalogowany użytkownik zobaczy wspomniany produkt na samym początku listy. Akcja dotyczy wyłącznie artykułów marki Polski Cukier oraz Kuchnia Lidla PL. Drugie opakowanie za darmo dostaniemy tylko w środę 10 stycznia w ramach 1 + 1 gratis.

Lidl zwraca uwagę na limity. Każdy klient skorzysta z maksymalnie jednego darmowego opakowania. Każde kolejne sprzedawane będzie już w regularnej cenie. Sieć podkreśla, że na półkach pojawi się ograniczona ilość towaru, więc warto się spieszyć.

Nie tylko cukier tani w Lidlu. Na te kupony też można liczyć

W aplikacji Lidla nie zastaniemy tylko jednego kuponu. Co tydzień jest ich o wiele więcej. Aktualnie aktywować można m.in. 62 proc. rabatu na awokado Hass 700 g, 62 proc. rabatu na 1 kg mandarynek, 50 proc. zniżki na mleko przy zakupie 6 sztuk produktu marki Mlekpol, czy 50 proc. na wszystkie twarogi z serii Pilos – tańsza będzie druga sztuka.

Przed zakupem większych ilości powstrzymuje was strach przed zmarnowaniem żywności? Warto zauważyć, że niektóre artykuły jak cukier czy mleko UHT mogą leżeć na półce przez dłuższy czas. Zapas da się wykorzystać m.in. podczas robienia ciast czy deserów.

Z aplikacji Lidl plus i dostępnych kuponów wynika, że niebawem skończą się również aktywne zniżki na pieluszki Lupilu Premium – aktualnie druga sztuka jest tańsza o 50 proc., 25 proc. zniżki na arbuza, śmietankę UHT 12 proc. czy 30 proc. rabatu na wodę niegazowaną Żywiec Zdrój.

Ponadto z gazetki wynika, że hitami najbliższych trzech dni będą udka z polskich kurczaków XXL marki Rzeźnik – przecenione o 46 proc. ziemniaki jadalne tańsze o 50 proc., pomarańcze deserowe dostępne 38 proc. taniej, a kapsułki do prania Persil kupimy w cenie 63,99 zł za 66 sztuk. Wiecie już, po co sięgnięcie?

Czytaj też:

Nowy zakaz w sklepach. Ten produkt kupisz już tylko z dowodem osobistymCzytaj też:

To największe hity tygodnia w Biedronce. Masło za 3 zł i 100 proc. zwrotu na voucher