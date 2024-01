McDonald’s przywraca popularną kanapkę. Wcześniej pokonał ją koronawirus

24 stycznia sieć McDonald’s w Stanach Zjednoczonych przywraca Double Big Mac (cztery kotlety zamiast dwóch) – kanapkę, która sprzedawała się dobrze, ale jako że trafiła do sprzedaży wiosną 2020 roku, na chwil przed ograniczeniem działania pandemii, to nie miała szansy na zdobycie większej popularości. McDona;d’s ogłosił niedawno ustami dyrektora generalnego Chrisa Kempczinskiego, że fast food wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy chcą mieć większy wybór dużych będą burgerów.

W USA burgery McDonald’s stały się czymś w rodzaju miernika inflacji: wielkość kanapek pozostaje niezmieniona, a cena rośnie. Dlatego też sieć pracuje nad nowymi produktami, których cena nie będzie dużo wyszła (ale jednak będą droższe), a przy tym dadzą klientom poczucie, że są racjonalnie wydają pieniądze.

W przeszłości McDonald’s sprzedawał różne wersje Big Maca. W 2017 i 2018 roku sprzedawano Grand Maca i Maca Jr. Chociaż Grand Mac nadal zawierał dwa kotlety, były one większe niż w zwykłym Big Macu.

Specjalne kupony od McDoland's dla klientów Multikina

Kilka dni temu pisaliśmy o nowej akcji promocyjnej, która skierowana jest do klientów Multikina. Obecnie ma ono 45 kin w 37 polskich miastach. To właśnie widzowie znanej sieci kin mogą liczyć na specjalne ceny fast foodów spod znaku McDonald’s. Razem z biletem otrzymują teraz kupony zniżkowe do McDoland's. Da się je wykorzystać między 8 stycznia a 3 marca.

Co trzeba wiedzieć o tej promocji? W ofercie znalazły się nie tylko kanapki, lecz również napoje. Przykładowo duża kawa czarna lub z mlekiem dostępna jest za jedyne 6 zł – normalna cena to 10,90 zł. Podobny rabat dotyczy frytek – zapłacimy 5 zł, zamiast 9,50 zł.

