Karnawał superokazji w Hebe trwa. Tusz renomowanej marki za 18,99 zł

Z nowej gazetki promocyjnej Hebe ważnej od 11 do 24 stycznia wynika, że klienci wciąż mogą korzystać z serii promocyjnych ofert. Na listach pojawiły się kosmetyki kultowych marek jak Eveline, Revox, Revlon, Bergamo, Make Up Revolution, Delia i wiele innych. Przeceniono nie tylko artykuły do makijażu, lecz także te do pielęgnacji włosów. Tusz do rzęs znanej marki przyciąga szczególną uwagę.

Okazje w Hebe. Ten tusz do rzęs to hit

Naszą uwagę przyciągnął tusz do rzęs od Christan Laurent Celebrity Lash. Jego regularna cena wynosi aż 69,99 zł, natomiast teraz możemy go kupić a 18,99 zł. To oznacza, że otrzymujemy pond 50 zł zniżki. Mowa o produkcie w eleganckim beżowozłotym opakowaniu o działaniu pogrubiająco-wydłużającym oraz liftingującym.

Aktualna cena produktu w Hebe jest naprawdę konkurencyjna. W wielu innych sklepach internetowych za ten sam artykuł po przecenie żąda się od klientów co najmniej 56 zł. Producenci opisują tusz od Christan Laurent jako coś o wyjątkowej, intensywnej czarnej formule, wzbogacono je o składniki pielęgnujące. Znajdziemy w nim wyciąg z żywicy akacji senegalskiej, wosk ryżowy i wosk carnauba, a wszystkie dbają o kondycje włosków. Na stronie Hebe pozytywnie ocenia produkt około 39 osób.

Karnawał superokazji w Hebe. Tani tusz to nie wszystko

Jak wspominaliśmy wcześniej, aktualnie w Hebe przecenione są m.in. produkty przeznaczone do pielęgnacji włosów. Do 40 proc. taniej zapłacimy za ponad 300 produktów. Na liście m.in. szampon do włosów Ewy Chodakowskiej – w cenie 22,99 zł, keratynowe maski do włosów marki Kalos, maski od Anwen czy odżywka Cocopalm Polynesian w cenie 38,99 zł, zamiast 59,99 – zł.

Na liście kosmetyków makijażowych przecenionych nawet o 80 proc. przy zakupie dwóch sztuk znalazły się m.in. podkłady od Rimmel, pudem Max Factor Creme Puff, lakiery żelowe Silly Hampson czy tusz do rzęs Bourjois i Max Factor. Ponadto sporządzono specjalną listę artykułów sprzedawanych już od 6,99 zł. Takim jest m.in. miseczka nawilżająca do twarzy Purderm Animal Mask. Czy wiecie już, co wybierzecie?

Czytaj też:

W ten sposób zaoszczędzisz w Rossmannie. Wystarczy nie podchodzić do kasyCzytaj też:

Wielka promocja na bilety lotnicze. Zaplanuj podróż za 134 zł