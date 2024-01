Lidl sprzedaje masło po 3,49 zł, mozzarellę rozdaje za darmo. Promocje na nowy tydzień

Tym razem przyjrzeliśmy się, co proponuje Lidl. Okazuje się, że znów zaoszczędzimy na maśle. To oczywiście nie wszystko, bo promocji jest o wiele więcej. Nie brakuje akcji 1 + 1 gratis, które pozwalają na zdobycie produktów za darmo. Lista asortymentu jest długa. Ponadto w tym tygodniu na półkach znajdziemy ponad 120 artykułów w stylu azjatyckim.

Promocje w Lidlu od 15 stycznia. Masło o 50 proc. taniej

W ostatnim czasie Lidl proponuje tanie masło dość często. Za każdym razem jednak promocja dotyczy produktu innej marki. Tym razem mowa o tym firmy Łowickie Masło Extra 82 proc., 200 g. Jedno opakowanie kosztuje normalnie 6,99 zł, natomiast od poniedziałku 15 stycznia zapłacimy za nie 3,49 zł.

Trzeba pamiętać o kilku ważnych haczykach. Po pierwsze, aby skorzystać z promocji na masło, należy być posiadaczem aplikacji Lidl Plus i aktywować kupon. Po drugie kostka kosztuje 50 proc. taniej przy zakupie trzech sztuk. Oznacza to, że gdy pojedziemy do kasy z trzema produktami Łowickie, zapłacimy za wszystkie 10,47 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że jeden taki artykuł kosztuje nawet 7 zł, oferta jest bardzo atrakcyjna.

Wspomniana akcja trwa tylko jeden dzień – 15 stycznia. Istnieją też limity. Na jeden kupon promocyjny Lidla można zabrać maksymalnie trzy sztuki masła. Każde kolejne opakowanie sprzedawane będzie w regularnej cenie, poza promocją.

Nie tylko tanie masło w Lidlu. Są inne promocje

Oczywiście na poniedziałkowej promocji się nie kończy. Hitem tego tygodnia jest też akcja 1 +1 gratis w ramach której za darmo otrzymamy mozzarellę marki Pilos. Wszystko obowiązuje wyłącznie w środę 17 stycznia z aplikacją sieci. Na jeden kupon otrzymamy gratis jedno opakowanie 125 g.

Co jeszcze będzie się opłacać? Nie sposób wymienić wszystkich zniżek, jednak hitami tego tygodnia są m.in. kaczka polska marki Rzeźnik w cenie 9,99 zł za kg, czyli aż o 41 proc. taniej. Promocją objęto też pomidory truskawkowe – są o 46 proc. tańsze czy brokuły – o 50 proc. tańsze. Warto będzie też sięgnąć po napój Pepsi – za 4 butelki o pojemności 2 l zapłacimy tylko 23,96 zł.

Czytaj też:

Tak zarabia się w dużych znanych sklepach. Lidl i Primark przebijają Żabkę?Czytaj też:

Koniec z awanturami przy kasach? Innowacyjne rozwiązanie w Biedronce