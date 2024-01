Czy warto wypożyczać sprzęt sportowy na zimę? Wyniki raportu zaskakują

Od 15 do 28 stycznia trwa pierwszy turnus ferii zimowych dla dzieci i młodzieży. Kolejne wyznaczone są na przedziały czasowe sięgające ostatecznie aż do 25 lutego. W tym czasie wiele osób wybierze się w góry i odwiedzi popularne stoki narciarskie. Niektórzy już są na miejscu. Niezależnie czy spędzimy ten moment w ośrodkach w Polsce, czy za granicą możemy mieć dylemat związany z przygotowaniami.

Najwięcej wątpliwości może się pojawić, gdy z danej atrakcji chcemy korzystać po raz pierwszy. Zastanawiacie, się czy warto kupić sprzęt do danej aktywności, a może chcielibyście wypożyczyć, ale nie wiecie, czy się opłaca? Są na to odpowiedzi.

Sprzęt sportowy wzbudza zainteresowanie. Ciekawy wynik raportu

Chcąc skorzystać z zimowych atrakcji, bezsprzecznie musimy zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt. Można go kupić, ale warto też rozważyć wypożyczenie i to nie tylko w punktach pod stokami, ale też online. Możliwości jest wiele, na co zwraca uwagę BIG InfoMonitor. Z Wprost.pl podzielił się on bardzo ciekawym raportem i wskazówkami.

Mowa o wynikach badania pt. „Polacy, a ekonomia współdzielenia” zrealizowane dla BIG InfoMonitor i Gleevery. Wykazano w nim, że liczba zwolenników wypożyczania butów narciarskich czy deski snowboardowej jest niewiele mniejsza niż osób skłonnych do kupowania sprzętu. Ruch wzrasta w obu tych miejscach, dlatego osoby, które dopiero szykują się do tego, by zacząć przygodę ze sprzętem, mogą się czuć zagubione. Jak rozwiązać ten problem?

Sprzęt sportowy na zimę. Kupić czy wypożyczyć?

Co wybrać, gdy zarówno wypożyczanie sprzętu zimowego jak i jego sprzedaż czy zakup mają się dobrze? Z przeprowadzonych badań wynika, że współdzielenia staje się coraz bardziej znaczącym trendem konsumenckim, a przedsiębiorcy, także ci związani z segmentem sportów zimowych, powinni częściej uwzględniać go w swoich strategiach biznesowych. Mowa tu o sprzętach dla miłośników narciarstwa, snowboardingu, łyżwiarstwa, ale też deskach, sankach czy strojach specjalistycznych. To właśnie w tych kategoriach najczęściej rozważamy: „Kupić czy wypożyczyć”?

Z badania „Polacy a ekonomia współdzielenia” wynika, że w minionym roku, jakiś przedmiot wynajęło lub wypożyczyło 17 proc. respondentów. W przypadku sprzętu turystycznego 58 proc. osób zrobiło to tradycyjnie – w specjalistycznych punktach czy w sklepach stacjonarnych. Ale już 55 proc. z nas, gdy poszukuje czegoś do wypożyczenia, chętniej wybiera opcję on-line – aplikację czy sklep internetowy. 48 proc. robi to czasem stacjonarnie, a czasem przez internet.



Co się bardziej opłaca? Jednoznacznej odpowiedzi nie ma. Wszystko zależy od tego jak często korzystamy z danego sprzętu, a także czy mowa o produktach dla dzieci, czy dorosłych. W przypadku młodszych rozważenie wypożyczenia na pewno będzie opłacalne, w przypadku dorosłych, gdy korzystamy z produktów regularnie, zaoszczędzimy, kupując.

„Na liście korzyści z wynajmowania sprzętu zamiast jego zakupu, badani najczęściej wskazują właśnie oszczędności – 29 proc. odpowiedzi. Rozwiązanie, to daje też elastyczność, bo można czegoś używać tylko wtedy, gdy faktycznie się tego potrzebuje – zwraca uwagę 22 proc. badanych. Niewiele mniej osób – 21 proc. docenia oszczędność miejsca, które byłoby potrzebne do przechowywania np. nart czy deski, a kolejnych 16 proc. ankietowanych zauważa, że nie będzie musiało martwić się konserwacją. Część badanych dostrzega również takie pozytywy najmu jak ograniczanie konsumpcjonizmu (12 proc.) czy redukcję zużycia zasobów naturalnych (9 proc.). Na zainteresowanie tym modelem użytkowania wpływ ma poziom wykształcenia i wiek respondentów. Nastawienie jest tym lepsze im wyższe wykształcenie i mniej lat. Najbardziej otwarte na nowe formy dzielenia się zasobami jest pokolenie poniżej 25 r.ż. Jakichkolwiek plusów wynajmu czy wypożyczania nie widzi jedynie 26 proc. badanych” – takie dane podaje grupa BIG InfoMonitor.

Podczas wypożyczania warto pamiętać, że musimy wykazać, iż jesteśmy wypłacalni i uczciwi. Gdy kupujemy sprzęt, zabieramy go na własność i nie musimy się przed nikim tłumaczyć, gdy dojdzie do uszkodzeń, jednak gdy pożyczamy od kogoś, musimy oddać w idealnym stanie. Jeśli zależy nam na uzupełnieniu urlopowego ekwipunku, wypożyczając go, upewnijmy się, że nie ciążą na nas żadne przeterminowane zobowiązania.

Czytaj też:

Polacy coraz chętniej wynajmują samochody. Branża rośnie